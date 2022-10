Telepass, si avvicina il clamoroso addio: cambia tutto per gli automobilisti. Una grande novità per chi frequenta le autostrade

Il classico sistema di pagamento automatico di tratte stradali potrebbe essere sostituito a breve dal MooneyGo. Un nuovo metodo che potrebbe soppiantare quanto fatto fino ad oggi.

Tutti noi conosciamo l’utilità del Telepass. Il sistema elettronico per il pagamento delle tratte autostradali è utilizzato da moltissimi automobilisti nel mondo. Specie per chi è solito svolgere lunghi viaggi a bordo della propria macchina, sia per lavoro che per diletto, è uno strumento davvero irrinunciabile.

Oltre al fatto di pagare tutto insieme senza doversi preoccupare del singolo passaggio, il Telepass è anche utilissimo per evitare delle lunghe file, insopportabili nei giorni di traffico estremo. Fino ad oggi è stato l’unico metodo presente sul mercato per questo tipo di servizio, mentre ora per tutti i consumatori arriverà una novità molto interessante, che non potrà far altro che migliorare la situazione.

Stiamo parlando di MooneyGo. Il marchio è gestito dalla banca MoneySpecialized nel campo dei pagamenti elettronici. Il gruppo è già presente nel settore della mobilità, grazie all’applicazione MyCicero, utile per trovare parcheggio. In realtà è la seconda nuova arrivata nel settore, dopo che in primavera il gruppo assicurativo Unipol aveva lanciato UnipolMove.

Telepass, si avvicina il clamoroso addio: arriva la concorrenza di MooneyGo

Il dispositivo elettronico di riscossione del pedaggio stradale, griffato MooneyGo, è disponibile in Italia in oltre 45.000 punti vendita, tra bar e tabaccai. Nello specifico il progetto nasce dalla fusione tra SisalPay e Banca 5 di Intesa San Paolo, nel 2019.

Già dalla scorsa estate, a fine luglio, anche EnelX e San Paolo hanno concluso un accordo che promette di donare agli automobilisti una serie di prezzi davvero competitivi, oltre che estremamente flessibili.

A dichiararlo è stato proprio l’amministratore delegato del gruppo, Emilio Petroni. Grazie a MooneyGo ogni utente potrà vagliare una serie di offerte e servizi che possono avvicinarsi il più possibile alle proprie esigenze. La gamma è di certo più ampia di quella presente fino ad oggi con il solo riferimento di Telepass. Girare per le autostrade a questo punto potrebbe essere davvero molto più vantaggioso. Le nuove frontiere della mobility, grazie allo sviluppo tecnologico, sono pronte per essere aperte. Non resta che provare per credere.