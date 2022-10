Stop a Uomini e Donne, tutto confermato: decisione dolorosissima

Lo studio di Uomini e Donne sta per affrontare un clamoroso stop inaspettato: la decisione sembra ormai certa per Maria De Filippi

Uomini e Donne resta uno dei programmi Mediaset più seguiti dal pubblico, in particolare nell’orario pomeridiano. Il salotto di Maria De Filippi ogni giorno tiene compagnia a tutti con le trame sentimentali di vario genere.

I vecchi e nuovi tronisti fanno sempre parlare di sé. Dal Trono Over, quello dedicato a dame e cavalieri non più giovanissimi, passando per quello Classico composto storicamente dai tronisti e dai relativi corteggiatori.

C’è però una novità che piacerà pochissimo agli appassionati di Uomini e Donne. Pare infatti che il programma di Canale 5 verrà sospeso. Uno stop inaspettato ma che già in questi giorni dovrebbe diventare ufficiale formalmente.

Uomini e Donne si ferma, stavolta arriva lo stop per le festività natalizie

Ma niente paure: Uomini e Donne non si fermerà per molto. Si tratta di uno stop temporaneo per il dating show pomeridiano, che si prenderà una pausa in un periodo ben preciso.

Maria De Filippi e la produzione del programma avrebbero deliberato di interrompere le registrazioni, e dunque la messa in onda delle puntate su Canale 5, per due settimane. Il tutto durante le festività natalizie, nella fine del mese di dicembre prossimo.

Solitamente Uomini e Donne veniva trasmesso sempre, almeno nei giorni non festivi, viste le registrazioni precedenti. Pare invece che la messa in onda sarà sospesa, uno stop che potrebbe essere visto sia come riposo per chi lavora tutti i giorni al dating, sia per alimentare l’attesa e la curiosità del pubblico in vista del nuovo anno.

Non sono ancora ufficiali i giorni di pausa. Ma pare proprio che Uomini e Donne si fermerà a metà dicembre per due settimane piene, se non anche di più. Almeno fino al termine del 2022 la De Filippi ed i suoi tronisti si prenderanno una sosta meritata, per celebrare Natale e Capodanno senza l’incombenza di registrazioni e lavori sfiancanti alle porte.