Stefano De Martino fa all-in: lo showman partenopeo ha deciso di festeggiare in un lussuoso hotel

Una serata in gran festa per Stefano De Martino che ha scelto di farlo in un lussuoso hotel di Napoli con gli amici di sempre

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Stasera Tutto È Possibile di cui è conduttore lo showman partenopeo che, da qualche anno a questa parte, è riuscito a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Quale occasione migliore per festeggiare?

Ieri sera, Stefano De Martino insieme a molti dei partecipanti di quest’edizione di Stasera tutto è possibile ha deciso di festeggiare all’Hotel Britannique di Napoli. Tra questi c’era anche Giulia De Lellis che puntualmente ha ripreso una parte della serata, mentre seduta accanto a Flora Canto. Una bella serata all’insegna del divertimento e del buon cibo con vista golfo partenopeo, mentre in TV andava in onda la quarta puntata dello show di De Martino.

Un presagio? Perché il conduttore può veramente festeggiare visti gli ascolti raccolti ieri che fanno perfettamente inquadrare il gradimento del pubblico da casa. Stasera tutto è possibile su Rai Due, infatti, ha raccolto 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di share. Nonostante gli ascolti in risalita, la Rai deve comunque cedere lo scettro ad Alfonso Signorini.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 17 ottobre

A vincere la gara d’ascolti di lunedì 17 ottobre, contro ogni pronostico, è stato Alfonso Signorini alla conduzione del GF Vip 7 che ha raccolto 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share superando la fiction di Rai Uno con Lino Guanciale, Sopravvissuti, che ha raccolto 2.748.000 spettatori pari al 15.4% di share. Mai prima d’ora si era verificata una vittoria del genere da parte di Canale 5 su Rai Uno, ancor meno quando la TV di Stato propone una delle sue fiction.

Mediaset può sorridere raccogliendo anche 918.000 spettatori con il 6.2% di share su Rete 4 con Quarta Repubblica e con 1.190.000 spettatori con il 6.5% di share su Italia 1 grazie al film statunitense The Foreigner. Oltre Sopravvissuti e Stasera Tutto È Possibile, la Rai ha ospitato Presa Diretta su Rai Tre che ha raccolto 930.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Per quanto riguarda, invece, La7 con Conflitto di Classe ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.5%, su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 327.000 spettatori con l’1.7% di share e sul Nove Little Big Italy ha raccolto 516.000 spettatori con il 2.6% di share.