Spotify Platinum, nuovo abbonamento: come attivarlo e quali sono i costi

Dopo Netflix, anche Spotify ha introdotto un nuovo tipo di abbonamento dopo tanto tempo da quelli standard: cos’è Platinum

È senza dubbi l’applicazione di streaming musicale più utilizzata al mondo, ancor più dal momento in cui il digitale si è fatto spazio nei negozi di dischi. Adesso c’è una nuova possibilità di abbonamento per gli utenti.

Spotify è diventato un colosso nel mondo della musica digitale e non ha quasi più rivali, nonostante Amazon Music e Apple Music tentino di restare in piedi. Nel mondo, tuttavia, i numeri registrati dall’applicazione verde non li fa nessuno e gli abbonati sono veramente tanti per la qualità del servizio offerto. È anche vero che qualcuno, specialmente i possessori di smartphone con sistema Android, preferiscono versioni crackate illegalmente, ma rinunciando ad alcune delle funzioni.

Adesso, però, arriva una grande novità sull’applicazione. A spiegare quanto visto è un utente di Reddit che ha raccontato di aver risposto ad un sondaggio che spesso la piattaforma sottopone ai suoi utenti. L’abbonato in questione aveva appena fatto la disdetta all’iscrizione del piano Premium di Spotify e al termine della pratica gli è stato chiesto di rispondere ad alcune domande sul motivo per cui ha deciso di lasciare la piattaforma.

Spotify Platinum, cosa cambia e da quando sarà disponibile

Stando a quanto svelato su Reddit da un utente, una volta ultimato il sondaggio che è piuttosto comune quando si disdice un abbonamento, gli è stata mostrata in anteprima tra le alternative un nuovo livello di abbonamento che sarà possibile, presumibilmente, sottoscrivere tra una trentina di giorni. Si tratta di Spotify Platinum che include il suono HiFi senza perdere la qualità, funzione che l’applicazione promette da tempo. Tra le altre cose, sarà possibile avere accesso ad altre funzioni: Studio Sound, una modalità sintonizzatore per cuffie, e altre caratteristiche chiamate Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e l’accesso ai podcast di Spotify con pubblicità limitata.

Per quanto riguarda i costi, stando all’anteprima mostrata all’utente di Reddit, si tratta di 19,99 dollari che, presumibilmente, sarà convertito in egual modo in euro.