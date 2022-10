“Pensavo spesso al suicidio”, dal GF Vip la tragedia: il racconto toccante

Una confessione che ha spiazzato tutti al GF Vip: oggi una persona solare, ma ha vissuto periodi molto bui

È quasi un mese che i vipponi sono chiusi in casa e le confessioni arrivano man mano, anche quelle più profonde e intime. Una di loro, questa volta, ha ammesso di aver vissuto periodi molto bui in cui ha pensato al suicidio.

La quotidianità in casa procede più o meno bene. Ci sono personaggi più o meno amati, sopratutto sui social dove la situazione è perfettamente chiara. C’è un caso particolare che divide il GF Vip ed i social ed è quello di Nikita Pelizon che ha un grosso seguito sul web, ma molto meno all’interno della casa dove spesso ricorre allo scontro, in particolare con Cristina Quaranta.

Nikita Pelizon è stata spesso accusata e si è trovata in mezzo a scontri di cui, in realtà, lei farebbe perfettamente a meno. Ieri sera, durante la puntata Alfonso Signorini si è preso un momento con la gieffina per capire l’origine del suo atteggiamento, sostenendo di aver già avuto un concorrente come lei in passato e che, alle spalle, c’era una grande debolezza.

Nikita Pelizon ed i pensieri suicida: la confessione

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha raccontato di essere infastidito dal precedente concorrente e dal suo perenne sorriso, quasi a mo’ di sfida, cosa che ha notato anche in Nikita e gliel’ha fatto presente. La gieffina ha dato una risposta che ha spiazzato tutti: “Dopo un lungo periodo di down ho deciso di affrontare la vita con il sorriso. oi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo. L’origine del mio down? Poi se vuoi ne parleremo più in là ma inizia per D ed ha due S in mezzo, ne abbiamo parlato anche in queste puntate e io ho spesso pensato al suicido”.

A seguito del caso di Marco Bellavia che è entrato all’interno della casa con evidente bisogno di supporto psicologico, Alfonso Signorini ha ammesso: “Stasera mi hai aperto una finestra. Pensa a tutto questo nei prossimi giorni, perché nella prossima puntata voglio approfondire questo argomento con te”.