“Lo fanno per andare avanti”: la figlia di Al Bano e Romina racconta un retroscena da brividi

Un retroscena davvero pazzesco sulla vita di Al Bano e Romina Power, i due storici cantanti, svelato da una delle loro figlie

Una delle coppie storiche dello spettacolo e della musica italiana resta sicuramente quella composta da Al Bano Carrisi e Romina Power. I due ex coniugi, oggi ancora in ottimi rapporti, fanno sempre parte dell’immaginario collettivo.

Oggi si è tornato a parlare di Al Bano e Romina durante la puntata di Oggi è un altro giorno, il contenitore pomeridiano della Rai condotto da Serena Bortone. Tra gli ‘affetti stabili’ del programma spunta spesso Romina Carrisi, una delle figlie della coppia.

La giovane cantante ha commentato uno spiacevole evento di oggi, ovvero la scomparsa di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Una brutta notizia per la musica italiana, con l’addio ad un uomo che ha vissuto un’esistenza di successo ma anche molto drammatica intimamente.

Romina Carrisi e il paragone tra Franco Gatti ed i suoi genitori: la perdita comune di un figlio

Franco Gatti infatti qualche anno fa perse prematuramente suo figlio, Alessio, che aveva soli 23 anni. Pare gli fu fatale un mix di eroina e di alcolici durante una serata di eccessi assoluti.

Romina Carrisi non poteva non paragonare la tragedia che ha accompagnato Franco fino ad oggi con quella della sua famiglia. Ovvero la scomparsa della sorella maggiore Ylenia, letteralmente sparita negli Stati Uniti nel 1993.

Un mistero che ha squarciato l’anima di Al Bano e Romina Power; la figlia Romina junior ha voluto spiegare l’atteggiamento della coppia nei confronti del dramma e del dolore: “So cosa vuol dire perdere una sorella e, mettendomi nei panni dei miei genitori, so cosa vuol dire perdere un figlio. È una cosa innaturale perché va contro natura perché dovrebbe essere l’opposto, e so la forza che ogni giorno i miei genitori hanno ancora oggi dopo 30 anni, che mettono una corazza, mettono un sorriso per andare avanti. Non tutti riescono a trovare questa forza”.

Un dolore forte quello raccontato da Romina Carrisi, che ha sempre visto i suoi genitori reagire con energia e con una facciata serena. Ma entrambi nascondono bene la perdita assurda di una figlia, ancora oggi inspiegabile.