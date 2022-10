“Devi stare in silenzio”: GF Vip 7, il rimprovero durante la pubblicità diventa virale – VIDEO

Le telecamere del GF Vip 7 hanno catturato il rimprovero che è arrivato durante la diretta ad una vippona. Ecco cosa stava succedendo e perchè gli autori del reality show hanno deciso di fare una richiesta perentoria.

Alcune frasi dette dai concorrenti del GF Vip 7 stanno suscitando molta polemica. Non solo per il bullismo contro Marco Bellavia, ma anche per il tenore di alcuni commenti fatti a favore di telecamere. Edoardo è stato sorpreso più volte a fare dei gesti espliciti o a dire alcune frasi che hanno fatto risentire anche Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano.

Elenoire Ferruzzi è invece stata ripresa mentre rivolgeva alcuni apprezzamenti ad Antonino Spinalbese, che non sono affatto piaciuti al pubblico del reality show. L’esperto di gossip Amedeo Venza si è dunque posto la domanda: perchè gli autori non intervengono per fermare quella che sembrerebbe essere una deriva di volgarità?

GF Vip 7, arriva il rimprovero ad Antonella: cosa succede

Gli autori del GF Vip 7 in realtà intervengono diverse volte. È successo, ad esempio, durante la diretta del 17 ottobre. Durante la pubblicità si sono sentiti chiaramente gli autori rivolgere una richiesta perentoria ad Antonella Fiordelisi. La vippona come al solito si trovava vicino ad Edoardo, con cui stava confabulando.

Antonella non stava affatto pronunciando frasi volgari o offese rivolte a qualcuno. Ascoltando con attenzione il discorso con Edoardo, si capisce che stavano parlando delle nomination. Gli autori del GF Vip hanno dunque fatto un rimprovero all’influencer perchè forse pensavano si stesse mettendo d’accordo per le nomination?

Cosa stavano facendo Antonella ed Edoardo: ecco il video

Edoardo si era avvicinato al divano solo per fare un ragionamento su chi potrebbe nominare questa volta. La voce degli autori si è sentita chiaramente: “Devi stare in silenzio!“. Si stavano chiaramente rivolgendo ad Antonella, che dopo essersi giustificata ha subito troncato la discussione con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Durante l’ultima puntata del GF Vip 7 è andato anche in onda un duro scontro fra Antonino ed Edoardo. A scatenare l’antipatia fra i due, evidentemente, è stata proprio Antonella. L’influencer sembrava voler stuzzicare la gelosia in Edoardo per avere conferma dei suoi sentimenti: evidentemente ci è riuscita, ed i due sono più vicini che mai.

Ecco lo spezzone di video in cui si sente il rimprovero degli autori del GF Vip 7 ad Antonella Fiordelisi: