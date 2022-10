Festival di Sanremo, lutto straziante: è morto uno dei vincitori della kermesse

Una grande perdita per lo scenario della musica italiana: è morto uno dei vincitori del Festival di Sanremo

Il grande lutto ha colpito tutta la musica italiana, ancor di più i suoi compagni di viaggio increduli di fronte alla notizia della sua scomparsa. Soltanto due anni fa erano insieme sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Questa mattina l’Italia si è svegliata con un’altra grande perdita che riguarda lo storico panorama musicale. A 80 anni si è spento Franco Gatti, uno dei membri dei Ricchi e Poveri che hanno vinto anche il Festival di Sanremo nel 1985 con la canzone Se m’innamoro. Sono altre 11 le partecipazioni alla kermesse musicale più amata del Bel Paese, oltre alla partecipazione all’EuroVision Song Contest del 1978.

Franco Gatti è stato uno dei membri originari del gruppo che ha segnato la storia della musica italiana con canzoni che vengono passate di generazione in generazione. Soltanto 9 anni fa, il componente dei Ricchi e Poveri aveva perso il suo amato figlio e oggi, a Genova, si è spento anche lui, lasciando un profondo dolore nel cuore di tutti coloro che gli hanno voluto bene nel corso della sua carriera professionale e vita privata.

Franco Gatti, è morto a 80 anni uno dei fondatori dei Ricchi e Poveri

Soltanto un anno fa, Franco Gatti con i suoi Ricchi e Poveri si nascondeva sotto l’Ufo de Il Cantante Mascherato divertendo particolarmente il pubblico ed i giudici di Rai Uno nel programma di Milly Carlucci. A 80 anni, il cantante è morto nella sua dimora ligure raccogliendo tantissimi messaggi di saluto sui social. Anche Roby Facchinetti -che sa molto bene cosa vuol dire perdere un compagno professionale di vita- si è unito al cordoglio: “Era un uomo per bene, amato e ben voluto da tutti. In questo doloroso momento sono vicino alla famiglia e ai tuoi ex compagni di viaggio: Angela e Angelo. Buon viaggio caro Franco, ora raggiungerai il tuo amato figlio”.

Anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha lasciato un ultimo saluto sul suo profilo Facebook: “Genova e la musica italiana perdono uno degli interpreti più amati, Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e Poveri. Il gruppo genovese, vincitore del Festival di Sanremo nel 1985, 2 anni fa era tornato insieme dopo 40 anni sul palco dell’Ariston. L’ultima esibizione che resterà nel cuore degli italiani”.