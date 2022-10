Eleonora Daniele va nel panico: “Mi sento male”. E’ successo in diretta

Eleonora Daniele ha avuto una razione davvero scioccante in diretta, dopo la notizia giunta improvvisamente, come una mazzata dolorosa

La conduttrice Eleonora Daniele è apprezzata da moltissimi telespettatori italiani, tanto da aver fatto sinora un’ottima carriera sulle reti Rai. Dopo la sua ormai lontana partecipazione al Grande Fratello, ha ottenuto credibilità in questo ruolo.

Un personaggio amato per la professionalità, ma anche per la spontaneità con cui conduce i programmi di approfondimento. L’ultimo esempio è giunto dalla sua reazione vera e quasi drammatica alla notizia giunta stamattina.

Eleonora Daniele è letteralmente finita nel panico e nel dispiacere dopo aver appreso una news in diretta, durante la puntata odierna del suo programma Storie Italiane, in mattinata su Rai Uno.

Eleonora Daniele colpita per la scomparsa di Franco Gatti: “Un amico, lo avevamo sentito pochi giorni fa”

Durante la trasmissione in diretta, ad Eleonora Daniele è stata comunicata la brutta notizia. Ovvero la scomparsa di Franco Gatti, storico componente del gruppo musicale Ricchi e Poveri.

Franco si è spento ad 80 anni, dopo una lunga malattia. La Daniele però ha preso molto male la notizia, come affermato in diretta: “Mi sento veramente male, non posso crederci. Ci ha lasciato Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, lo ha appena detto l’Ansa. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia Gatti, che ha detto: ‘Se ne è andato un pezzo della nostra vita, ciao Franco’”.

Evidentemente Eleonora Daniele era molto legata sia a Franco Gatti, sia al complesso di cui ha fatto parte per moltissimi anni. Tanto che lo aveva sentito pochi giorni fa: “Avevamo sentito Franco pochi giorni fa, quando abbiamo avuto qui in studio Marina Occhiena, lui le ha mandato un bellissimo messaggio. Sapevamo tutti che stesse male, se ne va una persona speciale ed un amico”.

L’emozione della conduttrice di Storie Italiane è subito sembrata visibile e palese. Tanto che la donna, come ammesso in diretta, ha fatto fatica a continuare. Le sono serviti pochi minuti di pausa per riprendersi dallo shock e continuare con la conduzione in maniera, come sempre, impeccabile. Condurre in diretta non è sempre una cosa facile e meccanica.