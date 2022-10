BeReal, tutte le funzioni nascoste: così potrete usare il nuovo social al 100%

BeReal è il nuovo social che sta spopolando tra i più giovani, ma siete davvero sicuri di starlo sfruttando al 100%?

Un nuovo social che si diffonde tra i più giovani che nasce come anti-Instagram e diverte particolarmente in tutto il mondo. Tuttavia, proprio perché molto ‘fresco’ nasconde funzioni che non tutti conoscono.

Ha sfondato ogni classifica nel giro di pochi mesi, è definito il social anti-Instagram, ha superato anche TikTok per numero di download ed ha una valutazione di 4,7/5 su App Store e 4/5 su Play Store. Sembra aver fatto un tuffo nel passato quando era appena uscito TikTok ed i giovani italiani si affacciavano sulla nuova piattaforma, adesso c’è una novità che si sta espandendo a macchia d’olio: BeReal.

Dalla traduzione italiana del suo nome, sii reale, è facilmente intuibile perché è definito “il social anti-Instagram”. L’intento dei suoi creatori è mettere fine ad ogni filtro che la piattaforma di Mark Zuckerberg concede ai suoi utenti costruendo una realtà fittizia sul web. La creazione del nuovo social -nato nel 2020 dalla mente di Alexis Barreyat– nasce proprio dalla necessità di tornare ad avere la percezione del mondo reale anche sui social.

Le funzionalità di BeReal nascoste: come vedere quante volte i tuoi amici hanno scattato le foto

BeReal nasce come un social che mostra quanto più possibile la realtà del momento. Nell’istante in cui arriva la notifica, infatti, va scattata una foto con la telecamera esterna e quella interna che catturano l’immagine contemporaneamente. Tuttavia, c’è ancora qualche furbo che cancella e rifà foto per apparire ‘carini’ sui social: esattamente quello che BeReal non vorrebbe. C’è un modo, però, per smascherare coloro che rifanno le foto e le postano sul social.

Basterà, infatti, cliccare sui tre puntini accanto alla nostra foto o quella nei nostri amici -non sarà possibile farlo di Dashboard- che apriranno una nuova finestra in cui sarà possibile vedere la località da cui è stata scattata la foto, fornendo precisamente la posizione qualora condivisa tramite le Mappe, quanti commenti ci sono, quante reazioni ci sono e quante volte è stato rifatto lo scatto.