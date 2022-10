Anna Tatangelo in lacrime davanti a tutti, il dolore è troppo forte: fan commossi. Tutto è successo durante un concerto

Il legame di Anna Tatangelo con la sua famiglia è sempre stato fortissimo, fin da quando ha cominciato a farsi conoscere, ancora minorenne al Festival di Sanremo. Un porto sicuro nel quale rifugiarsi sempre, soprattutto nei momento di crisi e per questo la scomparsa della mamma, a soli 67 anni, è stata una mazzata.

Alle fine di settembre Anna ha fatto sapere a tutti che purtroppo la signora Palmira non c’era più. Un dolore troppo forte da affrontare subito e che giustamente ha tenuto per sé, cercando di rimettere insieme i pezzi. Un viaggio, per allontanarsi un po’ dai brutti pensieri, e ora ha ripreso con i suoi concerti.

Uno in particolare, quello che la cantante di Sora ha tenuto ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Ritrovare il calore del suo pubblico le ha fatto bene, ma è stata anche una sensazione strana. In particolare quando, rispettando la scaletta, sono cominciate le prime note di una canzone alla quale era già molto legata prima, ‘La più bella‘.

Anna Tatangelo in lacrime davanti a tutti, il dolore è troppo forte: “Ho fatto una promessa”

L’aveva cantata per la prima volta nel 2007 e già allora era chiaro che aveva voluto dedicarla a sua madre, la donna più importante della sua vita. Il ritornello fa “Mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore e tanto amore regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore. Perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta. Come vorrei sempre più averti qui vicino a me, solo per me”.

Parole che oggi suonano ancora più commoventi. E per questo Anna ha voluto tenere fede all’impegno che aveva preso: “Ho fatto una promessa a una persona. Le ho detto che questa canzone, la prossima, l’avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto – ha spiegato al pubblico – dopo quello che è successo. Quindi datemi una mano”.

Qualche lacrima e un bacio verso il cielo alla fine, una scena che come comprensibile ha commosso tutti anche ora che è stata condivisa sui social. Lady Tata al momento sta da sola, dopo la fine della storia con Livio Cori. Ma sa che il pubblico è tutto con lei.