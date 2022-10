WindTRE, super regalo per i suoi utenti: arriva un’offerta stratosferica. Sarà davvero difficile poter resistere ad una proposta così

Al costo di soli 7,99 euro sarà possibile avere un quantitativo di minuti e Giga davvero impressionante. La GO Unlimited Star+ è la più vantaggiosa degli ultimi anni.

Per quanto riguarda le offerte nel campo della telefonia mobile, WindTRE è sempre stata all’avanguardia. Prezzi vantaggiosi al pari delle compagnie low cost, come Iliad, e un numero importante di clienti che hanno deciso di abbracciare le numerose promozioni proposte. Adesso, però, l’azienda telefonica ha deciso di rilanciare in grande stile, con l’arrivo di una fantastica offerta, davvero senza precedenti.

Nelle pubblicità che vengono veicolate attraverso i vari canali mediatici e social, qualcuno di voi avrà già avuto modo di ascoltare gli estremi dell’ultimissima GO Unlimited Star+. Ma in cosa consiste questa fantastica proposta? Innanzitutto va sottolineato come si tratti di un piano da soli 7,99 euro al mese. In secondo luogo ci sono minuti per chiamate verso tutti (numeri italiani) senza limiti, con anche 200 SMS annessi. Per quanto concerne la navigazione su internet, anche qui i Giga utilizzabili sono illimitati.

La cosa importante da sapere è che la Go Unlimited Star+ è rivolta a tutti quei clienti WindTRE che hanno sottoscritto un contratto anche per la rete fissa. Se avete a casa la fibra Wind, potrete ampliare il vostro contratto anche al mobile. Negli ultimi giorni, infatti, l’operatore sta inviando un SMS promozionale ai propri utenti che permette loro di usufruire anche alla rete mobile.

Il cliente che riceve l’invito dell’operatore e decide di sottoscrivere l’offerta, non deve sostenere alcun costo di attivazione, né quello per la nuova SIM ricaricabile.

È necessario invece effettuare la convergenza fisso mobile in modo da ottenere i Giga illimitati per la navigazione, disponibile da subito se l’offerta viene attivata con la stessa anagrafica della linea fissa (fino ad un massimo di 3 SIM WindTre). Per avere tutte le informazioni necessarie e per sottoscrivere i nuovi piani, non vi resta che andare sul sito della WindTRE e cliccare sulla zona dedicata. Bastano pochi click ed il gioco è fatto.