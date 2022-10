Uomini e Donne, Tina Cipollari esce con il cavaliere: Gemma è su tutte le furie

Clamorosa situazione a Uomini e Donne. La rivelazione del cavaliere destabilizzerà ancora di più l’ambiente del programma

I siparietti quotidiani di Uomini e Donne fanno spesso sorridere i telespettatori del programma, spesso più attratti dalle liti in studio che dalle reali situazioni sentimentali che si creano nel salotto di Maria De Filippi.

In particolare fanno divertire gli attacchi tra Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, e la dama Gemma Galgani. Tra le due donne da sempre non scorre buon sangue, soprattutto per l’antipatia che la vulcanica Tina prova per la donna torinese.

Ma la situazione potrebbe inasprirsi ulteriormente per colpa della rivelazione di un noto cavaliere del programma. Un ex protagonista che ha avuto una sorta di liaison con Gemma ma che ora sembra aver spostato la sua attenzione su Tina.

Giorgio Manetti e la rivelazione a sorpresa: vuole uscire con Tina Cipollari!

A far scoppiare la bomba è Giorgio Manetti. Gli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno certamente del cavaliere toscano che fece letteralmente perdere la testa a Gemma Galgani qualche anno fa, per poi decidere di interrompere la sua frequentazione.

Intervistato da Nuovo TV, Giorgio ha rivelato la sua ‘simpatia’ per Tina Cipollari, rivale numero uno proprio di Gemma. L’uomo ha ammesso: “Tina mi piace molto, è una bomba, una donna esplosiva. Mi piacerebbe portarla a cena fuori. Quando lei vuole, io ci sono“.

Una vera e propria dichiarazione da parte del Manetti, che farà certamente infuriare Gemma. E’ noto infatti come la dama 72enne avesse perso la testa per Giorgio ed abbia pesantemente sofferto quando il toscano scelse di abbandonare il Trono Over e dunque di troncare ogni rapporto con lei.

Nel frattempo Tina è ufficialmente una donna single e potrebbe, chissà, fare un pensierino all’invito pubblico di Giorgio Manetti. Magari una cena informale e senza impegno che potrebbe far nascere un feeling inaspettato. E non è escluso che Tina Cipollari possa accettare l’invito di Giorgio anche solo per fare un dispetto alla nemica giurata Gemma.