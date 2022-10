Un Posto al Sole, anticipazioni succose: Marina rischia grosso, la lettera svelerà tutto

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole, che vedono il personaggio di Marina Giordano al centro delle intricate vicende

Sarà una settimana caldissima e piena di colpi di scena per le trame di Un Posto al Sole. Dopo il consueto weekend di riposo, stasera alle ore 20:50 riprendono le nuove puntate dell’amatissima soap opera di Rai Tre.

Protagonista assoluta della settimana sarà Marina Giordano. L’imprenditrice è infatti al centro di una vicenda misteriosa e molto pericolosa, che porrà su di lei l’audience di Un Posto al Sole.

Infatti l’ultima settimana si è conclusa con la lite tra Marina ed il suo compagno Roberto Ferri. La donna si è risentita riguardo alle chiamate segrete tra Ferri e l’ex fidanzata Lara Martinelli, giudicata da Marina una sfruttatrice pericolosa e letale.

Marina Giordano rapita: la lettera misteriosa ricevuta da Ferri spiegherà tutto

L’ultima scena della puntata di venerdì scorso ha lasciato gli spettatori sconvolti. Marina, fuggita per rabbia da Palazzo Palladini, è comparsa in un letto di un misterioso appartamento, come stordita e rannicchiata. Nella stanza poi si è intravista una sua vecchia conoscenza: Fabrizio Rosato, suo ex marito in Upas.

Marina è stata rapita da Rosato, che nelle puntate precedenti si era svelato come l’autore dell’avvelenamento che stava per essere fatale alla stessa Giordano ed a Roberto Ferri. Andato a vuoto il suo tentativo iniziale, Fabrizio ha deciso così di rapire la sua ex compagna e vendicarsi del tradimento sentimentale.

Nelle prossime puntate Roberto Ferri, alla disperata ricerca di Marina, riceverà una misteriosa lettera che darà il via alla caccia. Una sorta di indizio per far capire all’imprenditore navale cosa sia accaduto alla sua innamorata.

Non solo l’intrigo legato a Marina. In questa settimana Un Posto al Sole si concentrerà anche sul rapporto tra Nunzio e la fidanzata Chiara. Il giovane ha trovato, con l’aiuto dell’amica Rossella, una clinica in Umbria per far disintossicare la ragazza, sempre alle prese con le dipendenze da droghe.

Difficile la separazione tra i due, ma prima della decisione finale Nunzio preparerà una sorpresa a Chiara, cercando così di alleviare il trauma dell’allontanamento.