Torna in tv dopo anni: Amadeus ha scelto proprio lei per Sanremo 2023!

Incredibile decisione di Amadeus in vista di Sanremo 2023. Il conduttore avrebbe scelto proprio lei: torna in televisione dopo anni di assenza.

Amadeus è pronto a stupire tutti per il prossimo Festival di Sanremo, riportando sul piccolo schermo una vecchia conoscenza per milioni di italiani. Il nome scelto dallo showman ravennate sorprenderà tutti: di chi si tratta.

Una clamorosa anticipazioni è spuntata fuori sul Festival di Sanremo 2023 e su una scelta fatta nelle ultime ore da Amadeus. A rivelarla ci ha pensato Tv Blog secondo il quale lo showman ravennate sarebbe pronto a riportare sul piccolo schermo Natalia Estrada. Inoltre per lei non si tratterebbe nemmeno di un ruolo secondario in qualche trasmissione, né tantomeno nell’ennesimo reality ormai stantio. Secondo il noto sito quindi la spagnola potrebbe seriamente mettere piede sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Secondo il portale specializzato il presentatore e direttore artistico Amadeus sarebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per il cast del grande evento musicale in programma il prossimo anno. Al momento però non ci sarebbe dato sapere in quale veste. Natalia Estrada ha alle spalle anche una carriera da cantante, oltre che da ballerina, da attrice e da presentatrice. Per il pubblico però è difficile pensare che la showgirl si presenterà con un brano inedito.

Sanremo 2023, Amadeus si è convinto: torna Natalia Estrada

Stando alle prime ipotesi Natalia Estrada potrebbe calcare il palco del Teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus, o perché no di ospite speciale. Se così fosse troveremo lo showman ancora una volta pronto a rilanciare vecchie glorie del mondo dello spettacolo italiano, puntando su un effetto nostalgia. Questa strategia fu lanciata nel 2020 proprio dal conduttore quando invitò a Sanremo Sabrina Salerno.

TvBlog non ha fatto riferimento a nessun ruolo in particolare, restando sul vago. Resta comunque un’indiscrezione di per sé davvero molto interessante. Per quanto curioso possa sembrare, proprio nella giornata di oggi è spuntata fuori una nuova intervista all’ex moglie di Giorgio Mastrota, dove Natalia Estrada ha in realtà confermato che non tornerà mai in televisione. Infatti la spagnola ha affermato: “Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno“. Per la Estrada quindi al momento è da matti tornare in televisione. La palla passa ad Amadeus che sembra pronto a tutto per convincerla a tornare.