Netflix, che delusione: grosso taglio ai contenuti, spettatori furiosi

Netflix delude non poco i suoi abbonati e spettatori: arriva l’ufficialità dell’addio ad alcuni contenuti, una decisione piuttosto inaspettata

Annata decisamente sottotono per il canale Netflix. Il colosso dello streaming, capace di appassionare milioni di spettatori con i suoi prodotti originali e nuovi di zecca, sta ottenendo numerose critiche.

In primis per il prospettato aumento dei costi, in linea con l’inflazione ed il caro vita generale. Poi con l’inserimento di pacchetti meno onerosi, ma pieni di interruzioni pubblicitarie che certamente non piacciono a diversi fruitori.

Ora è spuntata un’altra polemica. Ovvero la cancellazione da parte di Netflix di numerosi prodotti e contenuti, fra film e serie TV, presenti fino a poco fa nel palinsesto. In pratica gli abbonati rischiano di non ritrovarsi più in breve tempo diversi contenuti a pagamento per questioni di strategia produttiva.

Ottobre mese dei tagli: tutti i contenuti che Netflix cancellerà in questo mese

Netflix ed il proprio reparto operativo hanno fatto una scelta drastica. Ogni mese dare una scadenza precisa ai propri prodotti fruibili con l’abbonamento on-demand. Una soluzione che non piacerà a diversi utenti, ma secondo il canale è assolutamente necessaria.

I motivi di queste cancellazioni sono chiari: ovvero mantenere spazio libero all’interno della piattaforma, dove inserire nuovi ed inediti contenuti. Ma anche una scelta dettata dal disinteresse generale degli spettatori. Dunque le abolizioni mensili dei prodotti sono comunque analizzate e scelte a tavolino, non certo in maniera casuale.

Queste intanto le serie ed i film che Netflix ha cancellato o sta per cancellare durante il mese di ottobre 2022:

1 Ottobre

Il Caso – Serie Tv

5 Ottobre

Il premio – Film

6 Ottobre

Secret Window – Film Netflix

7 Ottobre

Non c’è più religione – Film

8 Ottobre

Fantasy Island – Film

The Place – Film

9 Ottobre

L’ultimo dominatore dell’aria – Film

10 Ottobre

Un amico straordinario – Film

Berlin Calling – Film

14 Ottobre

3Ciento – Chi l’ha duro… la vince – Film

Dennis la minaccia – Film

Heidi Playmobil – Speciale inverno – Film

Notte brava a Las Vegas – Film

Daredevil – Film

La notte non aspetta – Film

Dangal – Film

Il monaco che scese dalla montagna – Film

Unfaithful – L’amore infedele – Film

Killer under the bed – Film

15 Ottobre

Le conseguenze dell’amore – Film

Diaz – Film

Baciami ancora – Film

L’ultimo bacio – Film

Escape Plan – Fuga dall’Inferno – Film

The Family friend – Film

16 Ottobre

Mi chiamo Francesco Totti – Documentario Netflix

17 Ottobre

Cado dalle nubi – Film

Zack Snyder’s Justice League – Film

Benvenuti al nord – Film

Crazy, Stupid, Love – Film

18 Ottobre

Jour J – Film

21 Ottobre

Results – Film

22 Ottobre

Daybreakers – L’ultimo Vampiro – Film

23 Ottobre

One Piece Stampede – Film

24 Ottobre

Ronnie Coleman: The King – Documentario

25 Ottobre

Strange Weather – Film

26 Ottobre

Moschettieri del re – Film

29 Ottobre