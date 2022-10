“Ha il morbo di Alzheimer”, confessione drammatica di un ex protagonista di Amici

Uno degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ha fatto una drammatica confessione: infatti la madre avrebbe l’alzheimer.

Sono tantissimi i personaggi passati dagli studi di Amici. Uno di questi è tornato a far parlare di sé a causa di una rivelazione sulla madre. Infatti la signora soffrirebbe di alzheimer: le sue parole.

Nell’ultima puntata di A Ruota Libera, su Rai Uno, si è rivisto uno degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Antonino Spadaccino che ha voluto parlare della sua esibizione al Tale e Quale Show, assieme anche al commento di Fausto Leali, autore della canzone con cui si è esibito. Oltre a ciò, però, il concorrente è tornato a parlare anche dell’amata madre alla quale circa un anno fa hanno diagnosticato il morbo di Alzheimer. La notizia è arrivata dopo il primo lockdown, ma fortunatamente ad oggi la donna è seguita e sta bene.

Durante la trasmissione Antonino Spadaccino ha voluto ripercorrere i momenti in cui, per la prima volta, si è accordo che qualcosa non andava in suo madre. Infatti ai microfoni ha iniziato raccontando: “È sempre stata una persona predittiva“. Scendendo nei dettagli l’ex protagonista del talent show ha rivelato: “figlia di mercanti, veramente smart, vederla che perdeva dei suoi punti di sicurezza mi ha fatto accendere un campanello d’allarme“. Tuttavia la diagnosi è arrivata durante il primo lockdown, quando le visite mediche non d’urgenza erano rimandate ed annullate.

La madre di Antonino Spadaccino avrebbe iniziato a dare i primi segni della malattia durante il periodo di lockdown massimo che abbiamo attraversato. L’ex protagonista di amici ha quindi continuato: “Dopo la pandemia le abbiamo fatto fare delle visite ed abbiamo capito che ha l’Alzheimer“. A questo punto con gli occhi lucidi dalla commozione, Spadaccino ha rivelato di essersi preso cura personalmente della madre, in compagnia di suo padre.

La svolta per Antonino Spadaccino sarebbe stata proprio questa, la consapevolezza che ci fosse una malattia, ma che poteva essere fronteggiata ed affrontata. Con tanta fierezza Antonino ha poi dichiarato: “siamo in un periodo in cui non ci si vergogna più neanche di dire che c’è una malattia mentale“, il confronto ovviamente è a qualche anno fa quando si cercava di nascondere questo tipo di problemi. Ora, con l’aiuto di medici ed esperti, la madre di Spadaccino sembra stare bene, seppur non ci sia ancora una cura all’Alzheimer.