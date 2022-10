Marco Bellavia torna al GF Vip 7, ora è ufficiale: nessuno se lo aspettava. Una mossa che è stata decisa proprio da Alfonso Signorini

L’ex conduttore di Bim Bum Bam è uno dei protagonisti più amati dell’attuale edizione del reality, per questo i produttori hanno deciso di non perderlo. Cosa ne penserà il pubblico?

I problemi di depressione, la condivisione dei suoi sentimenti con il resto dei coinquilini e poi l’esclusione. Marco Bellavia ha lasciato il segno in questa edizione del Grande Fratello Vip, nonostante sia rimasto nella Casa più spiata d’Italia solo per poche settimane. Il gruppo lo ha isolato, a suo avviso, e questa mancanza di comprensione, unita ad una situazione psicologica non semplice, l’ha spinto ad abbandonare il reality. Nonostante questo, però, Alfonso Signorini e la produzione di Mediaset, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Vogliono ancora l’ex conduttore di Bim Bum Bam tra i protagonisti di Canale 5. Questa volta non più come concorrente in gioco ma come personaggio da intervistare, con tanti retroscena da far conoscere ai telespettatori.

Marco Bellavia torna al GF Vip 7, ora è ufficiale: pronta un’intervista con Alfonso Signorini

Come svelato in anteprima da Tv Blog, Bellavia sarà ospite in studio il prossimo 20 ottobre. Un confronto a tu per tu con Signorini per spiegare per filo e per segno tutto quello che ha passato. I retroscena della sua uscita sono al centro dell’attenzione del pubblico del reality e secondo i vertici del GF Vip saranno una carta vincente anche dal punto di vista degli ascolti.

Se il ritorno di Marco Bellavia è già ufficiale, si continua a trattare per quanto concerne Sara Manfuso. La giornalista e opinionista tv ha lasciato la Casa litigando furiosamente con Signorini. Durante la sua ospitata a Verissimo ha chiesto un confronto diretto con il direttore del settimanale Chi e potrebbe essere finalmente accontentata.

In studio, come ospiti, sono sempre presenti invece gli altri eliminati di lusso, Giovanni Ciacci e Gegia, oltre alla squalificata Ginevra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ricevuto un trattamento davvero speciale, non paragonabile a nessun altro eliminato in precedenza nella storia del GF Vip. Vedremo a quali altri colpi di scena assisteremo nelle prossime settimane.