“Il caso Ronzulli non è mai esistito e comunque non esiste più. Io sono figlia di un carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell’Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi ha responsabilità pubbliche”. Queste le parole di Licia Ronzulli di Forza Italia, in una nota.

L’antefatto

Ronzulli è stata al centro del dibattito mediatico nelle ultime settimane successive alle elezioni, perché per lei Berlusconi aveva chiesto uno dei Ministeri della Salute o dell’Istruzione. Il no di Giorgia Meloni a questi desiderata ha scatenato la presa di posizione del Cav, che nei giorni scorsi è stato il solo, insieme con Casellati, a votare al Senato quello che poi è comunque diventato il presidente, Ignazio La Russa.

Dopo la mossa politica finita senza l’esito che si sarebbe aspettato (La Russa è stato comunque eletto grazie ai voti dell’opposizione), Berlusconi ha dovuto gettare la spugna: non c’è più l’ipotesi Ronzulli nelle trattative per il governo. Ma oggi il Cav incontra Giorgia Meloni per ricucire i rapporti.

Governo, Ronzulli: “L’Italia ha bisogno di un governo al più presto”

A giorni dal fatto che per molti ha fatto vacillare il ruolo di Forza Italia nel centrodestra, la senatrice ha detto la sua. “L’Italia ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centrodestra unita, coesa e compatta, così come si è presentata agli italiani e come ci hanno chiesto gli italiani”, ha dichiarato Ronzulli.

“Nella squadra di governo Forza Italia dovrà svolgere il suolo importante, sul piano dei contenuti e degli assetti, che le è stato conferito dal consenso degli elettori. Nei prossimi giorni il centrodestra si presenterà unito al Colle, per proporre al presidente della Repubblica di conferire l’incarico all’onorevole Meloni, che ha il diritto-dovere di guidare il Paese per portarlo fuori dalla crisi. A dispetto delle ricostruzioni malevole, io ho sempre lavorato per questo, anche in occasione della votazione per il presidente del Senato. Continuerò a farlo, da senatrice della Repubblica o in qualunque ruolo il presidente Berlusconi ritenesse di indicarmi”.