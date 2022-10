Governo, Meloni-Berlusconi: “Centrodestra unito alle consultazioni”

L'incontro è durato circa un'ora e mezza, ed è cominciato con Giorgia Meloni che è andata incontro a Silvio Berlusconi per accoglierlo all'ingresso della sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma.

“L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Così si legge in una nota congiunta di FdI e FI al termine del tanto atteso incontro di oggi tra i due leader.

Durante il summit “hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo”.

Al colloquio non ha partecipato nessun altro. Tutti i partiti della maggioranza quindi, si presenteranno insieme al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si va verso la distensione dei rapporti quindi, nel centrodestra, nella settimana decisiva per un accordo sulla formazione del nuovo governo. Il dialogo tra FdI e FI si era incrinato nel giorno del voto a Palazzo Madama per l’elezione del presidente del Senato, che si era interrotto dopo la pubblicazione degli appunti di Berlusconi, in cui il Cav descriveva Meloni “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. La replica della leader di FdI era stata altrettanto netta: “Manca un punto agli appunti di Berlusconi: non sono ricattabile”.