GF Vip 7, c’è il nome del nuovo eliminato: deve lasciare subito la casa

Spunta il nome del nuovo concorrente eliminato dalla casa del GF Vip 7. Infatti stasera dovrà lasciare subito la casa di Cinecittà.

Non mancheranno i colpi di scena con la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera Alfonso Signorini comunicherà chi sarà il prossimo concorrente eliminato: tutte le anticipazioni.

Sono tanti i colpi di scena che hanno già caratterizzato questa edizione del Grande Fratello Vip, tra squalifiche, concorrenti che abbandonano, strategie e polemiche. Il reality che ha da poco debuttato su Canale 5 che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Questa sera a nomination troveremo ben tre concorrenti che potrebbero uscire dalla casa dopo l’eliminazione di Gegia.

Come abbiamo detto in precedenza, il prossimo ad essere eliminato dalla casa del GF Vip 7 è uno tra: Nikita Pelizon, che negli ultimi giorni ha discusso con gran parte dei ‘vipponi’, Antonino Spinalbese, che finalmente si è lasciato andare e ha fatto parlare per la sua lite con Edoardo e Giaele. Proprio quest’ultima ha ‘scosso’ tutti con la sua idea di amore libero, un concetto che forse ha messo in difficoltà anche i telespettatori. Scopriamo quindi cosa succederà stasera.

GF Vip 7, il nome del nuovo eliminato: cosa succederà stasera

Secondo i primi sondaggi pubblicati dal sito Grande Fratello Forum, la preferita dal pubblico tra i tre in nomination sarebbe Nikita Pelizon con il 51% di preferenze. A seguire Antonino Spinalbese, con il 35.10%, mentre in ultima posizione Giaele, che non riesce a raggiungere il 15%. Al momento quindi la candidata ad uscire dalla casa sembrerebbe essere proprio Giaele.

In attesa di sapere chi verrà eliminato e chi si salverà, è quasi certo che nella casa del GF VIP entreranno nuovi concorrenti. Secondo le anticipazioni rilasciate da Casa Pipol, a varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere: Helena Prestes, modella brasiliana che avrebbe avuto un flirt con Antonino Spinalbese; Teresa Langella, volto di Uomini e Donne; Patrizia De Blanck; Umberto Smaila e Dayane Mello. Vedremo quindi se i sei concorrenti faranno il loro ingresso all’interno della casa stesso nella puntata di stasera.