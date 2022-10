GF Vip 7, uno dei concorrenti minaccia l’abbandono: “Sto qui per soldi”

Altro possibile addio nel GF Vip 7. La concorrente sembra decisa verso questo passo, svelando anche un clamoroso retroscena

Caos dopo caos al GF Vip 7. Il reality show di Canale 5 continua a stupire tutti per ciò che sta accadendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Settimane davvero infuocate e ricche di colpi di scena.

Alfonso Signorini dovrà fronteggiare, in qualità di conduttore del programma, un’altra minaccia di abbandono. Quest’ultima arriva da un personaggio molto rilevante del GF Vip 7, vale a dire la showgirl Cristina Quaranta.

La donna ha ammesso di essere pronta a fare le valigie in un caso particolare, ovvero se l’amico Antonino Spinalbese dovesse essere presto eliminato dal televoto. Il tutto è stato confessato durante un dialogo qualche ora fa tra i due.

Cristina Quaranta svela: “Sto qui solo per soldi”. E minaccia l’abbandono

Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese stavano discutendo a proposito della reciproca antipatia per Nikita Pelizon, la giovane influencer del GF Vip 7 che è in lizza per diventare la migliore della settimana secondo il pubblico.

Spinalbese ha affermato: “Magari fanno Nikita migliore della settimana, così mi manda direttamente in nomination”, ammettendo che tra i due non scorre buon sangue. Ma la Quaranta ha fatto eco: “Se esci tu, esco anche io di mia spontanea volontà”.

Cristina ha svelato a quel punto la reale motivazione della sua presenza al GF Vip 7: “Esco anche io, ho già avvertito il Grande Fratello. Tanto io qui ci sto soltanto per soldi, loro lo sanno bene”.

Eleonoire Ferruzzi, presente durante il dialogo, è però intervenuta subito, facendo intendere alla showgirl che avrebbe perso il suo compenso qualora avesse abbandonato il GF Vip per propria volontà autonoma. Ma la Quaranta ha chiosato: “Li prendo eccome i soldi dallo studio. Non c’è tanta differenza di contratto. Posso fare a meno di qualcosa in più stando dentro. Per me no….”

Dunque minaccia di auto-eliminarsi Cristina Quaranta, che senza troppe remore ha fatto capire che, una volta passata la voglia, potrà rivalere i suoi diritti contrattuali e comunque ottenere il compenso stabilito per i partecipanti del GF Vip 7.