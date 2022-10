Federico Fashion Style, annuncio in diretta e decisione definitiva: è successo davvero. Svolta per il parrucchiere e personaggio televisivo

In genere lo sentiamo commentare i fatti degli altri, perché con gli anni Federico Fashion Style oltre che un apprezzato hair stylist è diventato anche opinionista tv. Ma per una volta siamo noi a farci i fatti suoi, perché da poco è arrivato un annuncio ufficiale che cambia tutto.

Dopo una vita insieme infatti è finita la sua storia d’amore con la storica compagna Letizia Porcu. L’annuncio è arrivato direttamente da lei stessa via social e non c’è spazio per nessun dubbio: “Dopo 17 anni insieme -ha scritto – la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Cioé Sophie, la bimba nata nel 2017 dopo che a lungo avevano provato a diventare genitori.

Dal tono del messaggio sembra quindi che non ci sia stata una particolare causa scatenante, ma forse il rapporto con il tempo si era logorato. Lui però almeno per il momento ha scelto la via del silenzio: non ha commentato il post della compagna e non lo ha nemmeno condiviso anche se ormai la storia sembra definitivamente chiusa.

Un annuncio che arriva a poche ore dalla festa che Federico ha dato in un noto locale di Milano per festeggiare il suo compleanno (che in realtà era stato dieci giorni prima). Al party c’era Sophie ma mancava Letizia e questo ha cominciato a scatenare le prime illazioni fino a quando non è arrivato il messaggio ufficiale.

La dedica dell’hair stylist è stata tutta per la figlia: “Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre” ha scritto poco prima della rottura ufficiale.

Una storia d’amore lunghissima, cominciata quando erano ancora ragazzi anche se l’avevano ufficializzata solo nel 2013. Quattro anni dopo è arrivata Sophie, a lungo cercata come aveva raccontato lui al settimanale ‘Chi’. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per varicocele”. E aveva riconosciuto quanto importante sia stato avere Letizia al suo fianco anche se i due non hanno mai scelto di sposarsi.