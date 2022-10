Andrea Damante, terribile incidente durante una serata: è successo in una discoteca – FOTO

Un Andrea Damante troppo esplosivo per le sue serate in giro per l’Italia: è successo in una discoteca dove alcuni dei presenti hanno ripreso tutto

L’ex tronista di Uomini e Donne e noto deejay è spesso a fare serata in giro per l’Italia, l’ultima che ha fatto però non si è conclusa nel migliore dei modi proprio per quanto accaduto non appena ha fatto il suo esplosivo ingresso.

Andrea Damante ha abituato i suoi fan ad un percorso da deejay fatto con passione e dedizione. Tutta l’estate è stato in giro per l’Europa a fare serate, costantemente accanto al suo nuovo amore Elisa Visari e in mete in cui ha approfittato anche per fare qualche giorno di sole e mare. Non si può dire alcunché sulla sua carriera che finalmente lo rende felice e gli ha dato grande rilevanza sul panorama della scena musicale europea: Spagna e Grecia le sue mete preferite oltre l’Italia che sta girando tutta.

L’ultimo incidente è accaduto proprio in una discoteca italiana e l’accaduto è stato ripreso dai tanti presenti all’evento di venerdì 14 ottobre. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro dei social ed i video pubblicati su TikTok mostrano perfettamente quanto è successo al suo ingresso.

Andrea Damante fa il suo ingresso in discoteca e crolla il tetto

Dai video pubblicati sui social si comprende perfettamente quanto è accaduto. Andrea Damante era ad una delle sue serate, questa volta alla discoteca Globo di Vercelli dove erano presenti in migliaia per ballare e cantare in sua compagnia. È stato nel momento esatto del suo ingresso che, sfortunatamente, è crollata una parte del tetto: come si vede dal video da lui stesso repostato su Instagram, infatti, una parte del soffitto si apre completamente, anche se senza recare danni a cose o persone.

Nel momento dello sparo dei coriandoli, come mostra il video, una parte del soffitto cede. Migliaia i commenti, soprattuto ironici, di chi commenta: “Che dire… ha spaccato”. Per fortuna è un evento che non ha avuto risvolti tragici e su cui ci si può permettere di scherzare.