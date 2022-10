10 euro di buono sconto Amazon: cosa fare per riceverlo

È tempo di buoni sconto da parte di Amazon che, come sempre, coccola i suoi clienti e gli promette un’altra occasione da non perdere

L’azienda di e-commerce più potente del mondo ci tiene particolarmente alla fidelizzazione dei propri clienti e fa di tutto pur di coccolarli e non lasciarli mai insoddisfatti. Adesso arriva una grande occasione da non perdere.

Amazon è diventata una grande azienda, nel tempo, perché attenta a tutte le esigenze dei clienti fornendo la migliore assistenza possibile e, di tanto in tanto, proponendo sconti ai più fedeli. In questi giorni, infatti, per promuovere i suoi hub -presso cui è semplice ritirare pacchi ordinati online- ha inviato un email proponendo uno sconto di 10 euro da riscuotere facilmente in fase d’acquisto.

Molti utenti hanno ricevuto un e-mail con questo testo: “Pensiamo che apprezzerai la flessibilità delle nostre opzioni di ritiro del pacco, per questo ti offriamo 10€ di sconto sul tuo primo ordine del valore di almeno 25€ presso un punto di ritiro di pacchi. Con l’iscrizione Prime, inoltre, usufruisci della spedizione rapida e gratuita. I luoghi in cui si trovano i Locker e i Counter Amazon sono comodi e sicuri e ti offrono la flessibilità di ritirare il tuo pacco quando vuoi tu”. Per coloro che l’hanno ricevuta, basterà cliccare su ‘Mostra dettagli’ per poterne usufruire.

Amazon buono sconto ottobre 2022: come riceverlo

Per coloro che non hanno ricevuto l’email, invece, basterà accedere al proprio account Amazon Prime e cercare il banner nella home page visibile a tutti coloro che vorranno effettuare un acquisto. Per ricevere i 10 euro di buono sconto, basterà poi selezionare, in fase di acquisto, la soluzione ‘ritira presso un punto Amazon’ e la mappa indicherà quello più vicino al proprio indirizzo di consegna. L’offerta, come specificato, è valida solo se utilizzi per la prima volta un punto di ritiro prima del 31 dicembre ed è limitata ai primi 20.000 clienti idonei che ordinano determinati prodotti.

Proprio per la limitata disponibilità sarà meglio affrettarsi nell’acquisto di prodotti Amazon per poter ricevere i 10 euro di buono sconto, anche prima della scadenza della promozione in modo da assicurarsela.