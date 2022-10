“Via da Don Matteo”: due amatissimi volti si apprestano a lasciare la fiction Rai

Manca sempre meno all’esordio sul piccolo schermo di Don Matteo 14. Nella nuova stagione però due amatissimi volti potrebbero dire addio.

Don Matteo dopo anni rimane sempre una serie di punta della Rai. Infatti la fiction intriga ogni anno milioni di telespettatori. Proprio quest’ultimi sembrerebbero pronti a dire addio a due amati personaggi: nessuno se l’aspettava.

Un doppio addio clamoroso potrebbe far partire Don Matteo 14. Infatti a riportare la notizia con insistenza ci ha pensato il portale Blasting News. Nella prossima stagione e della serie televisiva Rai potremmo non vedere nel cast due pezzi grossi e il pubblico sarebbe molto deluso, se dovesse arrivare l’ufficialità. Per avere la conferma, ovviamente, bisogna però attendere e prossime settimane o i prossimi mesi, ma sta di fatto che ci potrebbe essere un ricambio importante nel cast. Allo stesso tempo però potrebbe arrivare una new entry.

A proposito di Don Matteo, oltre che del doppio addio si era parlato tempo fa della fiction. Nelle ultime settimane Maurizio Costanzo ha ricordato come a carriera di Terence Hill non abbia portato grandi successi solo a partire dalla fiction di Rai Uno ma molto prima, quando faceva coppia con un altro volto del cinema italiano, ovvero Bud Spencer. Il decano della televisione italiana ha quindi affermato: “La sua presenza non potrà mai essere cancellata, per vent’anni questa fiction che ha preso il nome del suo personaggio ha ruotato intorno a lui“. Scopriamo adesso chi potrebbe dire addio alla serie.

Don Matteo 14, doppio addio: chi lascerà il cast

Un doppio addio imminente potrebbe sconvolgere Don Matteo 14. Dopo l’arrivo di Raoul Bova al posto di Terence Hill, il pubblico potrebbe fare a meno di altri due attori di grande rilievo e che sono molto amati dai telespettatori. Ovviamente ad abbandonare la serie non sarà Raoul, confermatissimo dopo la grande esperienza nella scorsa stagione. Come abbiamo anticipato però ci sarà un nuovo arrivato. Si tratta di un personaggio, già protagonista di un’altra fiction, pronto a stupire anche a Don Matteo.

Secondo quanto riportato da Blasting News a lasciare il cast potrebbero essere proprio Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Mentre invece il nuovo capitano potrebbe diventare Gianmarco Saurino, protagonista prima a Che Dio ci aiuti e poi a Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero. Un ricambio certo doloroso, ma che comunque farebbe felice tanti telespettatori, pronti ad assistere un colpo di scena all’interno della trasmissione. Gianmarco Saurino, originario di Foggia, ha anche delle esperienze cinematografiche alle spalle, ma tutti noi lo ricordiamo principalmente per le varie serie Rai.