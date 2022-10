Fulmine a ciel sereno nello sport italiano: l’addio è davvero sconvolgente

Un addio rischia di stravolgere lo sport italiano in queste ore. Infatti uno dei nostri talenti più cristallini è pronto a dire addio.

Lo sport italiano potrebbe essere sconvolto da un addio improvviso. Una delle stelle tricolori più conosciuta al mondo potrebbe infatti lasciare la Nazionale, ma il motivo dietro a questa scelta sarebbe molto serio: cos’è successo.

In questi giorni milioni di italiani hanno seguito i Mondiali di Pallavolo femminili, in cui l’Italia si è classificata terza battendo gli Usa nella finalina. Al termine della gara però un tifoso con il proprio smartphone è riuscita ad intercettare la stella in assoluto della compagine azzurra, Paola Egonu. L’opposto italiano si è sfogata con il suo agente a margine dei festeggiamenti per la conquista della medaglia di bronzo ed è stata ripresa. Ovviamente il video è diventato subito virale e le parole della stella della pallavolo tricolore fanno non poco rumore.

Infatti una Egonu in lacrime ha esclamato: “Non puoi capire, è diventato stancante. Mi hanno chiesto se sono italiana. Questa è la mia ultima partita (in Nazionale, n.d.r.). Sono stanca“. L’opposto durante le ultime partite ha ricevuto molte critiche, poiché il suo rendimento durante la competizione on è stato all’altezza del suo talento cristallino. Qualche errore di troppo ha macchiato le prove della 23enne, che oggi ha comunque dettato legge contro le Campionesse Olimpiche. Ma qualcosa però avrebbe fatto scattare i nervi della campionessa, scopriamo cos’è successo.

Sport, Paola Egonu pronta all’addio alla Nazionale: la campionessa in lacrime

A scatenare l’ira di Paola Egonu ci avrebbero pensato alcune domande sulla sua nazionalità. Come ormai tutti sappiamo la campionessa di pallavolo è nata in Italia da genitori di origini nigeriane. Non è però chiaro chi abbia lanciato certe frecciate vergognose. Sui social i leoni da tastiera sono imperanti e le atlete soffrono parecchio queste cattiverie gratuite. Quel che è certo è che la bomber del VakifBank Istanbul ha avuto uno sfogo enorme, stufa di ricevere sempre le stesse domande.

Sono diversi i fattori che potrebbero aver influito tra cui la rabbia del momento o la tensione accumulata durante la partita. La speranza è che una campionessa del calibro della Egonu ci possa ripensare a bocce ferme. Paola Egonu, che tra poche settimane inizierà la nuova avventura in Turchia con la maglia del VakifBank Istanbul ai microfoni Rai ha poi cercato di metterci una pezza affermando: Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale, non dico però di lasciarla“.