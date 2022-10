Riccardo Guarnieri, è tutto finito: Maria De Filippi l’ha comunicato al cavaliere

Riccardo Guarnieri è tornato sul trono di Uomini e Donne e avuto un percorso molto particolare: adesso è tutto finito

Il cavaliere di Taranto ha avuto un ultimatum da parte di Maria De Filippi che pretende una risposta celere. Dopo essere tornato al dating show, ha creato parecchio scompiglio in studio con la sua ex storica Ida Platano.

Nelle prossime puntate ci saranno i fari particolarmente puntati su Riccardo Guarnieri. Nei giorni scorsi, il cavaliere pare aver chiuso definitivamente con la sua ex storica, Ida Platano, nonostante la reazione vista durante il confronto in studio tra la dama ed il nuovo cavaliere Claudio. Proprio nel corso della puntata, è andato in onda un duro scontro tra i due con Riccardo che ironicamente ha interpellato la padrona di casa: “Mi sono emozionato perché tu, Maria, le hai chiesto una cosa e hai avuto subito una risposta, io gliel’ho chiesto per anni e non ne ho mai avuta una. Ida mi sono sentito d’invitarti a cena, per le emozioni che ho provato”.

Di tutta risposta, la dama seccata ha asserito: “Riccardo forse non hai capito nulla, sono stata anni qui ad aspettare. Mi hai visto praticamente distrutta, cosa guardavi in quel momento? Che dimostrazioni vuoi ancora? Quando mi hai fatto l’invito io ti ho detto ci devo pensare, ma a dire la verità la risposta era già no. Siccome non sono una cinica, ho visto che stavi male, non mi sono sentita di dire subito no, ma seduta qui ho sentito che la nostra storia è finita”.

Che fine farà Riccardo Guarnieri? Maria De Filippi gli dà un ultimatum

Al di là di questo teatrino -visto e rivisto al dating show tra i due- Riccardo Guarnieri pare essere sempre più proiettato verso Federica Aversano. Il suo interesse è così palese che Maria De Filippi ha lanciato un ultimatum al cavaliere chiedendogli di prendere una volta e per tutte una decisione: o resta nel parterre del trono over e la smette di ballare e chiacchierare sempre con lei, quando si presenta l’occasione, oppure passa dal lato dei corteggiatori della tronista.

Federica Aversano fin qui non si è mai esposta su Riccardo Guarnieri, ma c’è chi crede che il suo trono durerà ancora poco. Nel corso delle ultime puntate, infatti, la tronista è scoppiata in lacrime per un motivo non ben specificato ed è probabile che decida di ritirarsi.