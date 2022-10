“Non sono stata raccomandata”, retroscena su Serena Rossi: a raccontarlo è una sua collega

Un retroscena che nessuno sapeva su Serena Rossi arriva da una sua cara amica e collega in un’intervista molto interessante

L’attrice partenopea ha iniziato da Un Posto al Sole per finire in prima serata su Rai Uno dov’è molto amata come assistente sociale conosciuta sotto il nome di Mina Settembre. È proprio dal set che arriva un retroscena particolare.

Il successo che, da due stagioni a questa parte, riscuote la fiction liberamente tratta dai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, Mina Settembre, è da capogiro. Rai Uno ha sfondato ogni record grazie alle avventure dell’assistente sociale che vive nel capoluogo campano con due care amiche ed un cuore diviso a metà tra due uomini. Tra le sue amiche c’è Irene con cui, proprio nella stagione corrente, ha appena fatto pace dopo aver scoperta che la stessa è stata amante del padre e che Gianluca, in realtà, è suo fratello e non figlio di Paolo.

È proprio Irene -interpretata da Christiane Filangieri– che ha svelato qualche aneddoto su Serena Rossi. In particolare, le due sono molto amiche da anni, da quando si sono incontrate nel 2010 sul set di Ho sposato uno sbirro e, oltre ad essere ottime colleghe, hanno cominciato a frequentarsi fuori dai riflettori: “Siamo davvero molto amiche, Serena è stata anche al mio matrimonio ma, ci tengo a dirlo, per recitare in questa serie non sono stata ‘raccomandata’, nessuno sapeva che fossimo amiche, è stata una bellissima casualità”.

Serena Rossi e Davide Devenuto: com’è vederlo baciare la sua amica per lavoro?

Chi ha visto Mina Settembre sa che Irene è sposata con Paolo, rispettivamente interpretati da Christiane Filangieri, amica di Serena Rossi e Davide Devenuto, compagno dell’attrice partenopea. Com’è per Christiane interpretare quel ruolo? A DiPiùTV ha raccontato: “Ci siamo divertiti molto io, Davide e Serena, sul set abbiamo riso davvero tanto per questa situazione, precisando che interpretare la moglie di un attore che conosce così bene anche nel privato, ha reso tutto più naturale”.

Irene non è stata particolarmente corretta nei confronti di Mina, nonostante il suo segreto era a fin di bene. Christiane, durante l’intervista, ha svelato di non essere mai stata tradita da un’amica.