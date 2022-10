Paola Di Benedetto dimentica Rkomi: adesso c’è il campione d’Italia

Paola Di Benedetto si butta il passato alle spalle, ormai Rkomi è un ricordo: scoppia il gossip con un campione italiano

L’ex naufraga sembra aver dimenticato il giudice di XFactor ed è andata oltre. L’ultimo gossip, infatti, la vede accanto ad un campione italiano con un corteggiamento che va avanti da un po’ stando ai rumor.

Rkomi e Paola Di Benedetto sono stata una delle coppie più veloci che hanno fatto sognare più fan possibili. La coppia, infatti, è stata da subito ben vista, soprattutto dopo gli scatti pubblicati in compagnia degli amici e colleghi Fedez e Chiara Ferragni. Nessuno dei due, poi, ha mai spiegato i motivi della rottura, ma sono semplicemente andati oltre. Intanto che di Rkomi non si hanno notizie -in merito alla sua vita sentimentale- Paola Di Benedetto ha immediatamente svoltato frequentando un altro sex symbol e campione italiano.

Fin qui nessun sospetto, né indizi social, fino ad un paio di storie che hanno fatto alzare il sopracciglio ai più attenti che, immediatamente, sono corsi da Deianira Marzano a segnalare il gossip.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini: che coppia!

Ai fan sempre attenti di Deianira Marzano non sfugge proprio nulla e corrono a raccontare tutto alla loro gossippara preferita. Tutto è iniziato qualche ora fa con una segnalazione da parte di un utente: “Paola Di Benedetto sta a Firenze con Matteo Berrettini”. Alla richiesta di foto da parte della gossippara che cerca sempre prove evidenti della frequentazione, sembrerebbe che i due abbiano tolto le storie in questione che li troverebbero nello stesso hotel. Non è solo il capoluogo toscano a fare da cornice al loro amore, perché sembrerebbe che i due erano insieme già settimana scorsa a Torino.

A conferma di ciò, arriva una seconda segnalazione a Deianira da parte di un utente che scrive: “Lui le ha fatto arrivare dei fiori in radio senza nome e lei ha iniziato a incuriosirsi. Lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro e c’era lui. Lei è già riservata di suo, da ora starà più attenta. Entrambi hanno levato le storie, diciamo che è quasi una conferma”. Il gossip, come attentamente evidenziato da Deianira, è da verificare, ma queste segnalazioni hanno tutti i presupposti per essere una gran bella storia tra i due.