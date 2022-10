iPhone e Samsung, attenzione a queste app: sono piene di virus!

Spesso con i nostri smartphone iPhone e Samsung ci capita di inciampare in virus: ecco una lista per riconoscerli

Può capitare di scaricare applicazioni senza conoscerne veramente le intenzioni da parte di chi le realizza. Attenzione a questa lista che vi scongiura da virus pericolosi che potrebbero rubare dati dai vostri smartphone.

L’attenzione massima deve essere da parte degli utenti Android perché quel sistema operativo, a differenza di iOs, non è fornito di un antivirus. Anche i possessori di iPhone devono prestare estrema attenzione a ciò che scaricano dall’AppStore, ma ancor di più chi effettua download dal Play Store di Google. In particolare, ci sono alcune applicazioni che nascondono malware, nient’altro che piccoli software dannosi che potrebbero rubare i dati dai dispositivi su cui vengono scaricati.

Una volta presenti sul nostro smartphone, infatti, sarà molto semplice per loro introdursi nei dati sensibili per poterli sottrarre. In genere si tratta di applicazione di utilità, come quelli per leggere il QR, oppure per la registrazione schermo di cui alcuni dispositivi Samsung sono privi, ma che una volta aperte potrebbero celare dietro il loro funzionamento, nient’altro che un vero e proprio furto di dati.

La prima strategia per evitare che ciò accada è scaricare applicazioni solo e soltanto da fonti certificare come il Play Store che, nella maggior parte dei casi, bandisce applicazioni sospette. Leggere le recensioni prima di effettuare il download può essere una buona abitudine per evitare di cadere in trappola.

iPhone e Samsung, la lista delle 100 applicazioni ricche di virus da non scaricare