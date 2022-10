Iliad, come avere gli iPhone 14 e 14 Pro quasi gratis: come avere il regalo

Iliad continua a sfondare nel mondo della telefonia con offerte imparagonabili che fanno sognare gli utenti

La compagnia telefonica ha cominciato timidamente salvo poi iniziare a fare concorrenza anche ai big del settore. Le sue offerte sono ineguagliabili e quelle riguardati i prodotti Apple ancora di più.

Da poco, in Italia, è uscita la nuova gamma di smartphone marchiati Apple e sul mercato c’è già il tutto esaurito. Iliad, tuttavia, è riuscita a farsi spazio e proporre un’offerta quasi gratis per l’acquisto di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Questa volta, per la concorrenza il gioco diventa davvero duro perché quanto proposto dalla compagnia telefonica è difficile da eguagliare. Sarà molto semplice accaparrarsi uno smartphone a prezzi convenienti e rate accomodanti semplicemente recandosi sul sito ufficiale della compagnia.

Al momento, sono ancora disponibili sul sito i modelli in vari colori e capacità in termini di spazio sul sito ufficiale. Argento, nero siderale, oro e viola scuro per l’iPhone 14 Pro che arriva fino a 512 GB mentre Rosso, Blu, Galassia, Mezzanotte e Viola per l’iPhone 14 che arriva fino a 256 GB. Dal sito, in più, sarà anche possibile selezionare la rateizzazione con un anticipo minimo rispetto al prezzo totale del telefono Apple.

In più, sono disponibili altre colorazioni e capacità in termini di spazio anche per le versioni Pro Max e Plus con tutte le specifiche descritte nella scheda informativa.

Iliad, la promozione ideale da abbinare all’iPhone 14 e 14 Pro

Da non molto, Iliad ha deciso di entrare in casa di tutti gli italiani proponendo un’offerta per la fibra che è irrinunciabile. Un prezzo al di sotto di tutti i vari competitor, ancor più se si è già clienti per la linea mobile: il gestore offre la fibra al prezzo di 15,99 euro al mese se già clienti, altrimenti 23,99 euro che è comunque un prezzo onesto considerando l’attuale mercato. All’interno dell’offerta, infatti, sono inclusi tutti i contenuti senza limiti ed una velocità parti ai 5 gigabit.

Per abbinare l’offerta ideale all’iPhone 14, poi, c’è disponibile nuovamente la promozione che prevede 120 GB al mese a soli 9,99 euro con SMS e minuti verso 60 destinazioni incluse nel mondo illimitati, per sempre.