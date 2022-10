GF Vip 7, scoperto il nome del nuovo concorrente: finalmente ha detto ‘sì’

Finalmente è filtrato il nome del nuovo concorrente che dovrebbe entrare nella casa del GF Vip 7 nel corso delle prossime puntate.

Si è diffusa dall’inizio di ottobre l’indiscrezione che potrebbero entrare diversi nuovi concorrenti nel GF Vip 7. Dopo l’eliminazione di Giovanni Ciacci, sembra ormai certo l’addio di Amaurys a causa di una doppia bestemmia. A questo si aggiungono l’eliminazione al televoto di Ginevra Lamborghini e Gegia.

Nelle prime settimane del GF Vip 7 sono già usciti quattro concorrenti, molti di più di quelli previsti dagli autori del programma. Anche per questo motivo il gossip di Amedeo Venza riguardo l’imminente ingresso di due vipponi, seguito successivamente dall’arrivo di altri due, si sta facendo sempre più strada.

GF Vip 7, chi è il nuovo concorrente pronto ad entrare

Come ama spesso ricordare, l’arrivo in televisione a soli 18 anni ha cambiato in pochissimo tempo il suo futuro lavorativo. Faceva la commessa in negozio quando a soli 18 arrivò a Uomini e Donne per corteggiare prima Leonardo Greco e poi Andrea Angelini. Dopo una parentesi a Temptation Island, era tornata a Uomini e Donne per prendersi il trono.

Qui Teresa Langella ha conosciuto e scelto Andrea Dal Corso, con cui è fidanzata da oltre tre anni. I due hanno anche iniziato a lavorare insieme sui social come fitness influencer. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, è anche diventata una speaker di Radio 105. Una sua recente Storia su Instagram ha subito fatto pensare al suo ingresso al GF Vip 7.

L’indizio che fa pensare proprio a lei: cosa è successo il 15 ottobre

L’esperto di gossip Amedeo Venza lo ha accennato in più occasioni: Teresa Langella è corteggiata da diverso tempo dagli autori del GF Vip 7, che la vorrebbero come nuovo concorrente del reality show. L’ex tronista è partita all’improvviso per Roma per alcuni impegni professionali di cui non ha accennato nulla al suo pubblico.

Il viaggio di Teresa Langella a Roma potrebbe essere dovuto all’inizio della quarantena prima di fare il suo ingresso nel GF Vip 7? In molti pensano che sia così. Dall’altra parte, l’influencer ha continuato a mostrare altre foto del suo viaggio a Roma, senza però fornire nessun ulteriore dettaglio riguardo questo viaggio nella capitale.

Ecco alcune foto della vacanza di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Saint-Tropez: