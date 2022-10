“La fedeltà durerà pochi mesi”, boom su Belen e Stefano De Martino: c’entra Antonella Fiordelisi

Se c’è chi crede profondamente all’amore tra Stefano e Belen, c’è anche chi sostiene che questo idillio durerà molto poco

Intanto che Antonella Fiordelisi continua la sua avventura al GF Vip, emergono dettagli scottanti che riguarda la coppia dello showman partenopeo e la showgirl argentina. È già tempesta dopo l’arcobaleno?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo, nonostante gli alti e bassi ed un’altra figlia che porta il cognome di Antonino Spinalbese. Quanto è vero che il mondo è piccolo, proprio il papà di Luna Marì, negli ultimi giorni ha fatto particolarmente ingelosire Eduardo Donnamaria che si era legato a Antonella Fiordelisi che ha avuto qualche avvicinamento all’hairstylist. La stessa gieffina è legata ad un gossip che la vede tra le donne avute da De Martino intanto che era single.

A lanciare bombe a raffica sull’apprezzatissima coppia è Alessandro Rosica sulle pagine del settimanale Mio: “Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone. Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: Alessandro Rosica proprio non ci crede

Nonostante Belen e Stefano siano una delle coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo per la loro bellezza, Alessandro Rosica non può fare a meno di non credere a questo idillio: “Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”.

Sul rapporto con Antonino Spinalbese, invece, l’investigatoresocialofficial -questo il suo nome su Instagram- svela: “Si sono lasciati in modo molto brusco. Si limitano a comunicare solo in virtù delle esigenze della bambina che hanno avuto insieme”.