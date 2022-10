Ballando con le Stelle, terremoto per Milly Carlucci: cambia la programmazione

Ci sarà un importante cambio di programmazione per Ballando con le Stelle. Gli spettatori del programma di Milly Carlucci dovranno ricordarsi due date particolari in cui il dancing-show subirà delle variazioni nella messa in onda.

Il calendario dei Mondiali di Calcio del Qatar, così come reso noto dalla FIFA nel 2020, entrerà nel vivo nel prossimo novembre. A partire dal giorno 21 novembre le gare inizieranno nello stadio Al Bayt alle ore 11:00 italiane. Si conoscerà il vincitore domenica 18 dicembre, quando alle ore 18:00 i finalisti si scontreranno nello stadio Losail.

Purtroppo, l’Italia questa volta non parteciperà ai Mondiali del Qatar, anche a causa di una sconfitta con la Macedonia del Nord che è stata fatale alla squadra di Roberto Mancini. In ogni caso, la Rai aveva già comprato i diritti televisivi per questo appuntamento molto seguito dagli italiani, e quindi molti programmi subiranno delle variazioni.

Ballando con le Stelle, il cambio della programmazione

Fra i programmi che verranno più impattati dalle partite di calcio dei Mondiali di Qatar c’è sicuramente Ballando con le Stelle. La trasmissione ormai conta su almeno 3,5 milioni di fedelissimi spettatori, che garantiscono una media di ascolti di oltre il 24%. Questo pubblico dovrà stare molto attento alle variazioni per non perdersi le prossime puntate.

Il 26 novembre cambia dunque la programmazione Ballando con le Stelle. Il dancing-show slitterà nel suo orario di inizio, che non sarà più alle 20:40, ma alle 21:50 circa. Questo perchè Milly Carlucci dovrà aspettare la fine dell’incontro Argentina-Messico per poter dare inizio alle gare di danza. Non è al momento chiaro se sarà in forma ridotta o finirà più tardi.

C’è anche una seguitissima fiction che verrà anticipata: i dettagli

Oltre al 26 novembre, c’è un’altra data che gli spettatori di Ballando con le Stelle dovranno segnare sul calendario, perchè ci sarà un altro importante cambio nella programmazione. Sabato 3 dicembre il programma di Rai 1 non andrà in onda, perchè verrà anticipato a venerdì 2 dicembre, perchè verranno trasmesse le fasi finali dei Mondiali del Qatar.

Non è solo Ballando con le Stelle che subirà un importante cambio nella programmazione. Anche la fiction con Lino Guanciale, Sopravvissuti, vedrà dei cambiamenti nella messa in onda della sesta puntata. Piuttosto che essere trasmessa il 7 novembre, verrà anticipata. In questo modo anche la fine della fiction arriverà prima e lascerà spazio ai Mondiali.

