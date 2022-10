Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila è uno tsumani: nuovo segreto sconvolgente. Le prossime puntate stravolgeranno tutto

Trentacinque anni di puntate e mai una crepa, ma se Beautiful è stato e continua ad essere un grande successo mondiale è perché non dimentica mai i suoi protagonisti. Così, ogni volta che sembrano archiviati, gli sceneggiatori trovano sempre il modo di resuscitarli come sta succedendo con Sheila Carter.

La cattiva per eccellenza della soap americana è tornata da poco, almeno nelle puntate che stiamo vedendo su Canale 5, ed è bastata la sua presenza per a stravolgere tutto. Si è presentata a sorpresa durante il matrimonio tra Finn e Steffy rivelando di essere la madre naturale dell’affascinante dottore. Ora che c’è, attorno a lei nasceranno storie e altri misteri.

Uno soprattutto perché le anticipazioni di Beautiful lo dicono chiaramente Nelle prossime puntate scopriremo chi è il vero padre del ragazzo e sarà una sorpresa sconvolgente per tutti. Un colpo di scena clamoroso che aprirà scenari inattesi nella vita di alcune famiglie.

Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila è uno tsumani: nessuno vuole Sheila ma lei manovra tutti

La settimana di Beautiful su Canale 5 si aprirà con un doppio scenario. Da una parte Finn, spalleggiato da Paris e Zende che studierà le contromosse per evitare Sheila. Dall’altra però Carter che chiuderà la sua relazione con Quinn e così lei tornerà a casa da Eric.

Sheila intanto sta studiando come riavvicinarsi al figlio e soprattutto al nipotino, Hayes. E qui il grande colpo di scena. Jack, il padre adottivo del dottore, andrà a trovare la donna per intimarle di lasciare la città. Ma Sheila non ha nessuna intenzione di farlo e durante il loro colloquio scopriremo la verità: Finn è il figlio naturale di Sheila ma anche di Jack.

Sheila quindi cercherà di convincere Jack a farle conoscere suo nipote, in cambio del suo silenzio. E intanto Steffy, che deve partire per San Francisco a causa d un impegno di lavoro, ha paura di farlo perché non vuole allontanarsi dalla sua famiglia. Sarà Finn a dirle di riprendersi in pieno la sua vita ma le conseguenze potrebbero essere drammatiche.