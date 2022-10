Re Carlo, il dettaglio inaspettato che fa impazzire il Regno Unito: è nella sua stanza

Spunta un dettaglio piuttosto clamoroso nella stanza di Re Carlo a Buckingham Palace, che farà sicuramente discutere e chiacchierare molto

Da qualche settimana è iniziato il regno di Carlo III. Il primogenito della defunta e longeva regina Elisabetta si è trovato fra le mani la gestione della Gran Bretagna e di tutto il Commonwealth.

Tanti gli impegni istituzionali e gerarchici che Carlo dovrà compiere d’ora in avanti. Tra questi, come spetta da sempre ai sovrani inglesi, i consueti incontri formali con il Primo Ministro britannico in carica, per aggiornarsi sulle questioni più calde del paese.

In attesa dell’incoronazione ufficiale, prevista per il maggio 2023, Carlo ha cominciato a sbrigare i suoi oneri. Tra questi appunto il primo incontro a Buckingham Palace con Liz Truss, ovvero l’attuale ‘prime minister’.

La foto nella stanza di Re Carlo sorprende tutti: vista in diretta televisiva

Durante il recente incontro, molto formale e cordiale, è stata mandata in onda una diretta televisiva, così da testimoniare l’inizio delle collaborazioni diplomatiche tra il nuovo sovrano inglese e la più alta carica politica dello Stato.

Durante la trasmissione è spuntato un dettaglio all’interno della stanza di Re Carlo. È stato ripreso l’inchino di Liz Truss sulla porta della stanza di Buckingham Palace e la stretta di mano tra i due. Ma anche un’immagine che il popolo britannico proprio non si aspettava.

Nella suddetta stanza è spuntata una foto incorniciata del matrimonio di Harry e Meghan Markle. Vale a dire del secondogenito di Carlo con la sua sposa, l’ex attrice statunitense. Una vera sorpresa, visti i rapporti tesi tra Harry ed il resto della royal family, che hanno portato il giovane a trasferirsi definitivamente in California.

La presenza di quella immagine in bella mostra nella stanza dei ricevimenti di Carlo sembra essere la dimostrazione di rapporti meno tesi e più pacifici tra il sovrano e suo figlio. Lo stesso Carlo, nel discorso di proclamazione, ha speso parole amorevoli per Harry e Meghan, provando a spegnere le dispute tra la coppia ed il resto della famiglia reale.

Un dettaglio non sfuggito ai più attenti e curiosi. La foto è emblematica e vede Harry e Meghan posare, vestiti a nozze, vicino alla compianta Elisabetta II e alle loro spalle proprio Carlo e Camilla.