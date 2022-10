“Ho un blocco”, ballerina di Amici racconta il suo dramma: pubblico scosso. Nessuno sapeva di questo particolare del suo passato

A commuovere tutti è stata Rita, che incontrando Giulia Stabile ha deciso di svelare un particolare problema della sua sfera privata. Ha sofferto infatti di dislessia e questo le crea un blocco.

Nel day time di Amici a finire sotto la lente d’ingrandimento è stata nelle ultime ore Rita. La bella e brava ballerina sta attraversando un momento non troppo semplice. Proprio in una delle ultime puntate, Alessandra Celentano l’ha messa in guardia. D’ora in poi pretenderà da lei un salto di qualità dal punto di vista dell’espressività, suo tallone d’Achille. Se non riuscirà a tirar fuori tutto quello che ha verrà eliminata dall’insegnante. Proprio per migliorare, la ballerina ha chiesto di poter incontrare Giulia Stabile, convinta che un confronto con la stimata professionista del suo settore le potesse dare una mano.

Parlando con lei Rita ha dichiarato: “Ho un blocco“. Entrando nello specifico della parte da migliorare, l’allieva del talent show di Mediaset ha spiegato che prova vergogna e questo le impedisce di tirar fuori tutto quello che ha dentro. Sentendo queste parole Giulia ha chiesto alla ballerina se questo blocco deriva da alcune incertezze presenti nella sua sfera personale. Proprio rispondendo a questa domanda la giovane ha parlato di “dislessia”, che l’ha colpita in passato.

Amici, la confessione di Rita a Giulia Stabile: “La dislessia mi ha bloccato in passato”

Rita deve cercare di dare il meglio di sé per rimanere in gioco. In questo periodo sta attraversando una felice parentesi dal punto di vista sentimentale, dopo essersi baciata con Niveo.

A livello professionale invece le manca un pizzico di sicurezza. La Stabile, nella loro chiacchierata ha provato a rassicurarla citandole un aspetto personale.

“Io avevo una sorta di vergona perché mi vedevo come un brutto anatroccolo“. Poi evidentemente Giulia è riuscita a dimostrare a tutti di essere una bellissima e bravissima donna, superando questo scoglio dentro di sé. Rita sembra essere stata convinta da queste parole e ha promesso di metterci tutta se stessa per fare un passo avanti. Vedremo se riuscirà veramente a stupire Alessandra Celentano.