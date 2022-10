“È un nuovo cavaliere di Uomini e Donne”, Manuel Bortuzzo colto di sorpresa: da non credere

La novità giunta da Uomini e Donne ha letteralmente stupito Manuel Bortuzzo: l’ex concorrente del GF Vip non ci poteva credere

L’ultimo è stato un anno veramente intenso per Manuel Bortuzzo. Il giovane atleta, dalla storia davvero drammatica ma piena di coraggio e rivalsa, è balzato alle cronache per diversi motivi.

In primis la partecipazione al GF Vip 6, dove ha intrecciato un rapporto sentimentale con Lulù Selassié. Poi, una volta uscito dalla casa, la decisione shock di lasciare la giovane ereditiera senza motivi chiari o annunciati.

Inoltre anche la messa in onda della fiction Rai Rinascere, con Alessio Boni e Giancarlo Commare, la quale ha ripercorso il dramma di Bortuzzo, dalle aspirazioni atletiche fino al tragico colpo di pistola che lo ha costretto alla sedia a rotelle.

Ora però arriva un’altra sorpresa assoluta per il nuotatore. Manuel Bortuzzo sbarca…a Uomini e Donne! Non proprio, diciamo che nel noto dating show di Maria De Filippi è arrivata una persona a lui molto vicina.

Sorpresa a Uomini e Donne: nel Trono Over spunta l’allenatore di Manuel Bortuzzo

La grande sorpresa per Manuel Bortuzzo e per tutto il pubblico è arrivata nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne. La De Filippi ha dato il benvenuto ad un nuovo cavaliere, presente dunque nel Trono Over.

L’uomo, di nome Roberto, ha scelto di entrare nel programma per fare meglio la conoscenza di alcune dame, tra le quali Gemma Galgani. L’atteggiamento curioso e sbarazzino del nuovo partecipante ha destato subito le critiche di Tina Cipollari. L’opinionista ha voluto sapere qualcosa in più riguardo al cavaliere.

A quel punto l’uomo ha svelato la sua identità: si tratta di Roberto Bonanni, ex campione di nuoto ed attualmente, assieme al figlio Francesco gestisce un gruppo di atleti paralimpici, tra cui spunta proprio Manuel Bortuzzo. Praticamente Roberto è uno dei coach dell’ex gieffino.

“Sono stato campione del mondo per due anni e ho coordinato, fino all’anno scorso, il settore degli sport acquatici delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Io ancora mi occupo di un settore creato nel 2016, ovvero il settore paralimpico. Ci sono tanti campioni tra cui Manuel Bortuzzo che è allenatore da mio figlio Francesco” – ha ammesso Bonanni presentandosi così al pubblico di Uomini e Donne.