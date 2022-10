Biglietti aerei, così si può fare un vero affare: come risparmiare sui costi

Comprando i biglietti aerei si possono fare dei veri affari. Ecco come si può facilmente risparmiare sui costi ed avere un budget più elevato da dedicare alle proprie vacanze o al proprio tempo libero.

Ci sono diversi modi per poter risparmiare anche cifre molto importanti sul costo dei biglietti aerei. Il primo trucco da imparare è cancellare i cookies e la cronologia dal proprio browser di navigazione su internet. I maggiori portali da cui poter acquistare le tratte aeree, infatti, tendono a cambiare le offerte all’utente che torna una seconda volta.

In questo modo, con il passare del tempo si vedrà il prezzo aumentare o la promozione finire. Questo creerà l’illusione della scarsità dei posti sull’aereo da parte dell’acquirente, che sarà più propenso ad acquistare subito. Cancellando la cronologia ed i cookies, invece, il portale web non potrà sapere che stiamo tornando ancora sulla stessa offerta.

Risparmiare sui biglietti aerei imparando la flessibilità

Quando si comprano i biglietti aerei bisogna essere molto flessibili. Comprare un biglietto “open jaw“, ovvero con aeroporti di arrivo a partenza diversi, può rivelarsi un affare. Questo significa che, ad esempio, partendo da Milano Malpensa e tornando a Milano Linate e sfruttando le offerte, si può diminuire il costo totale dei trasporti.

Un altro tentativo da fare prima di acquistare i propri biglietti è quello di provare a cambiare gli scali. Come è risaputo, un volo diretto di solito costa sempre di più. Provare ad inserire uno scalo può essere un modo per risparmiare sul costo dell’intera tratta e magari visitare anche una città in più che si trova lungo il proprio tragitto.

Scoprire le realtà locali può aiutare a liberare parte del tuo budget

Quando si acquista un biglietto non bisogna pensare solo alle compagnie aeree conosciute. Spesso, le realtà locali offrono un servizio efficiente e più economico. Per esempio, per una vacanza in Marocco, si può esplorare l’opzione di comprare i biglietti da Royal Air Maroc. Per andare in India si può tentare lo scalo a Dubai e poi cercare un biglietto Air India.

Anche per le ricerche su internet, conviene rivolgersi a più portali, come ad esempio SkySkanner.com, Kayak.com, eDreams.com, LastMinute.com. In fase di acquisto, bisogna stare attenti che non vengano aggiunte automaticamente dei servizi a pagamento. Inoltre, acquistando diverso tempo prima i prezzi saranno sicuramente più bassi.