Belen, emerge tutto il dolore: “Non è stato semplice andare avanti”

Belen ha rivelato tutto il dolore che ha dovuto attraversare e che spesso le ha addirittura reso difficile andare avanti. Ecco tutti i retroscena.

Le registrazioni di Tu Si Que Vales e Le Iene sono entrate nel vivo, e purtroppo per Belen Rodriguez c’è stato un piccolo infortunio. Mentre stava ballando si è fatta male alla caviglia, forse a causa delle scarpe con il tacco. Non sembra però nulla di cui preoccuparsi, ed è stata la stessa conduttrice a scherzare sull’incidente avvenuto durante le prove.

Il 15 ottobre Belen si è mostrata in vacanza a Londra. Con lei non c’erano i figli ma solo Stefano De Martino, con cui si è mostrata mentre si teneva per mano. Come tutte le mamme, ha spiegato di avere dei forti sensi di colpa per non riuscire a stare accanto ai propri figli come vorrebbe. È infatti aiutata da una bambinaia durante le sue assenze.

Belen, il dolore che è riuscita a superare: di cosa si tratta

La soubrette è molto contenta di poter finalmente fare la co-conduttrice sia a Le Iene che a Tu Si Que Vales. Per questo motivo, si sente molto riconoscente sia nei confronti di Maria De Filippi che di Teo Mammuccari. Entrambi hanno creduto in lei e le hanno dato fiducia professionalmente, anche se in modi diversi.

In effetti, Maria De Filippi sembrerebbe essere la fan numero uno di Belen, che spesso ha trovato spazio nei suoi programmi. Teo Mammuccari è stato definito dalla fidanzata di Stefano De Martino come una persona molto ironica quando ci si trova negli studi televisivi, ma anche molto sensibile e disponibile al di fuori del set delle riprese.

La svolta grazie a Maria De Filippi e Teo Mammuccari

Belen ha cercato a lungo di dare una svolta alla sua carriera, passando dall’essere semplicemente una bella ragazza ad una conduttrice che può mostrare anche altri lati di sè. Raccontandosi al settimanale DiPiùTv ha svelato di aver sofferto molto dei pregiudizi, spesso sbagliati, che riscontrava sulla sua persona e sul suo personaggio pubblico.

Belen in passato è stata molto male, e spesso per lei non è stato semplice andare avanti con la sua vita. Lentamente, però, sembrerebbe che stia riuscendo a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria che la soddisfi maggiormente le sue capacità artistiche e non soltanto le sue doti fisiche.

Ecco alcune immagini delle prove de Le Iene: