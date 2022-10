Beautiful, chi sceglierà Ridge fra Brooke e Taylor? Lo spoiler dell’attore

Ridge si troverà a fare una scelta molto difficile fra l’amore per Brooke e quello per Taylor. Che cosa sceglierà il capo della Forrester Creations? Ecco quello che ha rivelato Thorsten Kaye, l’attore che lo interpreta, e le anticipazioni americane.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge rimarrà deluso del comportamento di Brooke. Comincerà quindi a pensare che, forse, tornare insieme a Taylor possa essere la cosa più giusta da fare. Questo anche per rendere felici i due figli che in passato ha avuto dalla donna, Thomas e Steffy.

Ridge si divide da tanti anni fra l’amore per Brooke e Taylor. Tutto iniziò quando l’allora moglie di Ridge, Caroline Spencer Forrester, si ammalò di leucemia. Il medico curante era proprio Taylor, mentre Brooke era già la sua amante. La donna, moribonda, chiese ad entrambe di prendersi cura di Ridge, dando così vita al triangolo amoroso.

Beautiful, la scelta di Ridge fra Brooke e Taylor

Thorsten Kaye, che attualmente interpreta il ruolo di Ridge in Beautiful, è intervenuto per dire la sua riguardo la scelta che il suo personaggio si troverà a fare fra Brooke e Taylor. L’attore riconosce che è molto difficile scegliere fra due tipi di femminilità così diversi. Taylor, che spesso è rappresentata come un’eroina, ha anche lei un suo lato oscuro.

Brooke, invece, sembra ormai ferire anche inconsapevolmente Ridge. Il marito, infatti, è disposto anche a pensare che gli stia mentendo quando gli assistenti sociali vengono a verificare le condizioni di Thomas e lei si dichiara estranea a tutto quello che sta succedendo. Il bambino, nato dalla relazione fra Brooke e Deacon, è stato inizialmente riconosciuto come figlio da Ridge.

Ecco il video che rivela cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo Thorsten Kaye, scegliere fra Brooke e Taylor sarà un po’ come scegliere fra una Ferrari ed una Lamborghini, ovvero fra due donne belle ed uniche, davvero speciali. Guardando alle puntate americane, però, sembra di poter capire quale sarà alla fine la scelta che farà Ridge quando si troverà a trascorrere qualche giorno ad Aspen.

Ridge si dichiarerà a Taylor, dicendo di aver capito di voler trascorrere con lei la sua vita. L’imprenditore specificherà anche che la sua scelta non sarà fatta pensando ai figli, ma solo a loro due ed ai sentimenti che ha capito di provare da molto tempo. Quale sarà a questo punto la reazione di Taylor? Accetterà di ricominciare la relazione ancora una volta?

Ecco uno spoiler riguardo la dichiarazione d’amore che Ridge farà ad Aspen (in lingua inglese):