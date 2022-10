Amici, ex prof racconta la sua battaglia contro il tumore: “Una botta fortissima”

Un tumore ha colpito negli anni scorsi un ex prof di Amici, che oggi ha voluto raccontare la battaglia contro la malattia: le sue parole.

Sono ore calde per Amici, che si avvia sempre di più verso il serale. Negli ultimi giorni un ex prof del talent show ha voluto raccontare la sua battaglia contro il tumore, lasciando tutti a bocca aperta.

Tra i tanti volti passati per Amici, in molti ricorderanno senza ombra di dubbio anche Mara Maionchi, ex prof del talent show. Nel 2015 il volto storico di X Factor ha scoperto di avere un tumore al seno. Negli ultimi giorni la Maionchi ha deciso di raccontare la sua esperienza con la malattia affermando: “È successo durante una normale vista di controllo“. Sempre l’ex prof del talent show ha poi continuato ringraziando la scienza, la fortuna e la sua disciplina. Dopo aver superato con successo l’intervento, e recuperata la salute, Maionchi è diventata una delle più attive sostenitrici della prevenzione, di cui si è fatta portavoce nel programma di Rai 2 ‘Nudi per la vita‘.

La produttrice discografica nel corso della sua intervista ha raccontato di aver scoperto del tumore durante una visita di routine. Da quel giorno infatti continua a ribadire come sia importante la prevenzione, per scoprire in tempo un eventuale problema. Stando alle sue parole solamente la mammografia è risolutiva, che con la mutua ha anche un costo accettabile. Per l’intuizione invece la Maionchi ha ringraziato una radiologa, che le ha avvisato subito che c’era qualcosa che non andava. Dopo lo schianto iniziale, però, Mara ha saputo reagire ed ha iniziato la sua battaglia contro la malattia.

Amici, Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro il tumore al seno: “Fare informazione”

Proprio dopo aver sconfitto il tumore al seno, Mara Maionchi è diventato un volto per la prevenzione, facendo informazione anche durante la sua esperienza in televisione a ‘Nudi per la vita’. Durante la sua battaglia, la produttrice musicale ha ricevuto anche un grande supporto dal pubblico. Inoltre questo problema per lei non è nemmeno stato uno stigma a lavoro. Infatti l’ex giudice di X Factor ha poi continuato: “Io con gli altri non ho mai avuto problemi. Magari mi chiedevano un po’ più spesso come stavo, ma gentilmente. Non mi sono sentita scartata dalla società“.

Anche in famiglia il supporto non è mancato, con Mara che ha rivelato: “Mio marito e la mia famiglia non l’hanno vissuto in modo eccessivamente drammatico. Avevo linfonodi sani, ho fatto in tempo l’operazione“. La Maionchi ha quindi ribadito di non aver avuto troppo tempo il tumore addosso ed è proprio questa la principale ragione per cui è riuscita a sconfiggerlo. Oggi però il volto televisivo sta bene ed infatti ha concluso la sua intervista ironizzando: “Bene. Ho fatto un esame di recente, andiamo avanti. Ma sa, a 81 anni ci si preoccupa di altro. Io per esempio ogni tanto non mi ricordo i nomi, mi terrorizzo e chiamo il neurologo: altro che tumore, quello che mi spaventa è l’Alzheimer“.