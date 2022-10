Valeria Marini confessa la sua paura più grande: “Ringrazio il cielo di averlo salvato”. Dopo un periodo buio è tornata a sorridere

In televisione e sulle riviste o nelle sue Stories la vediamo sempre sorridente, come se la vita le scivolasse addosso senza problemi. Ma in realtà Valeria Marini ne ha dovuto affrontare uno enorme che avrebbe anche potuto cambiarle la vita.

Lo scorso anno, dopo aver partecipato a Grande Fratello Vip 6 e a Supervivientes (la versione spagnola dell’Isola dei Famosi) è tornata a casa e ha accusato problemi di salute. Dopo una serie di controlli, la diagnosi: è stata operata d’urgenza per un foro maculare per colpa del quale ha rischiato di perdere l’occhio sinistro.

Intervistata dal settimanale “Confidenze’, Valeria ha ammesso di non aver dato molto peso inizialmente a quel fastidio ma per fortuna si è messa nelle mani giuste e il problema ora è risolto. “Va così, così. Non vedo più come prima. Ma ringrazio il cielo di averlo salvato, il mio occhio”.

Valeria Marini confessa la sua paura più grande: la sua salvezza è nella famiglia

Decisivi erano stati i consigli dei medici ma anche della sua famiglia. La mamma, Gianna Orrù, alla quale è legata da un rapporto fortissimo. Ma anche il suo ultimo fidanzato, il 35enne Eddy Siniscalchi (imprenditore e broker finanziario) con cui la passione cresce giorno dopo giorno.

“Avevo conosciuto Eddy tempo fa e avevamo avuto un breve flirt. Quest’estate ci siamo ritrovati ed è stato subito amore. Pur avendo entrambi vite frenetiche, con continui spostamenti, riusciamo sempre a trovare il modo per stare assieme. Eddy mi ha conquistato con la sua intelligenza e con la sua sensibilità”, ha ammesso nell’intervista.”.

Siniscalchi è decisamente più giovane di lei, ma la differenza non sembra essere un problema: “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, ha ammesso Valeria che attualmente è tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Un legame forte che la porterà ad un nuovo matrimonio dopo quello con Giovanni Cottone? Lo scopriremo presto.