“Mi sento stanco”, protagonista di Uomini e Donne preoccupa tutti: cosa sta succedendo

Uno dei protagonisti di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al magazine rivelando del periodo particolare che sta vivendo

Un’intervista non proprio piacevole, ma che anzi lascia qualche strascico e molta preoccupazione per uno dei protagonisti indiscussi del dating show di Canale 5. Le sue parole, infatti, non sono affatto rassicuranti.

Al di là del personaggio costruito in TV, dietro ai volti noti del dating show di Canale 5 c’è tanto altro e l’abbiamo imparato con Gemma Galgani e Ida Platano che al di fuori degli studi di Mediaset hanno condiviso tanto con i propri fan e si sono lasciate conoscere senza riflettori puntati addosso. Simile destino per Armando Incarnato che è uscito allo scoperto con delle parole che non sono state così rassicuranti. Al Magazine di Uomini e Donne, il cavaliere partenopeo ha rivelato: “Mi sento stanco e mi sento anche mancare la terra sotto i piedi, a volte. Sto affrontando un periodo particolare”.

Armando Incarnato si è sempre mostrato molto duro in TV, una cavaliere con una vera e propria corazza, ma evidentemente anche lui nasconde scheletri nell’armadio che gli danno del filo da torcere e non lo lasciano sereno nella quotidianità. Questi scheletri, tuttavia, prima o poi escono e il cavaliere dice di sentirsi stanco.

Uomini e Donne, Armando Incarnato ne ha per tutti: “È stata una delusione”

Nelle scorse puntate, Armando Incarnato si è avvicinato a Roberta Di Padua che, a sua volta, è rientrata nel dating show di Maria De Filippi dopo aver avuto un chiarimento a tre con Chiara Rabbi e Davide Donadei. Proprio su di lei, il cavaliere ha ammesso: “È stata una delusione. Mi sono sentito usato per creare dinamiche con Riccardo”. La dama sta creando molto scompiglio nel parterre, anche con Alessandro Vicinanza, suscitando non poco fastidio in Ida Platano.

A cuore aperto, Armando Incarnato lungo l’intervista realizzata con il magazine di Uomini e Donne non ha nascosto di essere consapevole del suo carattere un po’ sfuggente e complicato da apprendere, ma ha anche ammesso che gli manca essere innamorato e vorrebbe tanto tornare a provare quel forte sentimento che raramente l’ha preso.