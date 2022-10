Il Paradiso delle Signore, svolta clamorosa sul set: nulla sarà come prima. Tutto il pubblico rimane senza parole di fronte alla novità

I numeri confermano che Il Paradiso delle Signore è diventato un appuntamento fisso per molti italiani nel pomeriggio di Rai 1. Una scommessa vinta anche per la forza dei personaggi, come la contessa Adelaide di Sant’Erasmo interpretata da Vanessa Gravina.

La cattiva per eccellenza della soap, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ ha anticipato qualcosa del suo personaggio in futuro. Un risvolto clamoroso che potrebbe cambiare per sempre la vita del grande magazzino milanese. La Gravina ha spiegato che il suo personaggio vuole vendicarsi di Umberto e per questo è disposta a tutto. In particolare farà un’alleanza con un personaggio che scopriremo con il tempo.

Ma quanto le piace interpretare il ruolo della cattiva e quanto si riconosce nel suo personaggio? “Lei è una che quando parla sentenzia. Però interpretarla è un po’ un antidoto perché ha questa forza di essere sempre trasgressiva davanti alle formalità”.

Il Paradiso delle Signore, svolta clamorosa sul set: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Vanessa Gravina nel corso degli anni ha alternato la sua carriera tra il cinema, dove aveva debuttato a 11 anni, il teatro e la televisione. ma soprattutto è una grande esperta di soap. In passato infatti l’abbiamo vista in serie come Ricominciare e Incantesimo, ma anche in CentoVetrine.

Ora è una delle grandi protagoniste ne Il Paradiso delle Signore, che la prossima settimana offrirà ancora molte emozioni ai suoi fan. Come l’arrivo di Vito Lamantia che proverà a farsi assumere come contabile nel grande magazzino mentre Gloria prenderà il posto di Irene come capocommessa.

Ezio intanto sarà impegnato per l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. Durante la presentazione del libro di Stefania, l’uomo sarò assediato di domande sul suo matrimonio e concorderà insieme alla moglie un’intervista. Ma grazie a Veronica, il giornalista scoprirà una verità che può rivelarsi compromettente.

Salvo penserà che Marcello voglia lasciare la Caffetteria e inizierà a preoccuparsi. Clara invece diventerà una coinquilina di una casa ragazze e Alfredo le chiederà aiuto per conquistare Irene. Vittorio infine scriverà una lettera di scuse a Matilde, dopo che le aveva rubato la frase per il suo o slogan. Arriverà il perdono? Lo scopriremo presto.