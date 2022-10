Netflix, l’ultima novità è straordinaria: utenti pazzi di gioia

Finalmente è arrivata la straordinaria novità che tutti gli utenti di Netflix aspettavano. Infatti adesso sarà finalmente possibile: cosa cambia.

Netflix, dopo diverso tempo dall’annuncio, è pronta finalmente a lanciare il suo abbonamento con pubblicità. Il prezzo sarà più basso ed a breve sarà disponibile: tutte le informazioni a riguardo.

L’attesa comunicazione finalmente è arrivata con Netflix pronta ad introdurre finalmente il piano base con pubblicità. Il nuovo abbonamento, che prevede le interruzioni pubblicitarie durante la visione, sarà disponibile in Italia dal 3 novembre, alle 17. Il suo costo sarà di 5,49 euro al mese, rispetto ai 7,99 euro del piano Base tradizionale. Già ad aprile di quest anno la piattaforma di streaming video aveva annunciato l’arrivo del nuovo piano tariffario. L’obiettivo di questo abbonamento è quello di recuperare degli abbonati.

Solo tra gennaio e marzo la perdita è di stata di 200 mila abbonati, cosa che aveva provocato un drastico calo in Borsa. Inoltre questo calo aveva portato la compagnia ad intervenire e impedire la condivisione della password di uno stesso abbonamento, oltre che a licenziare 150 dipendenti per tagliare i costi. Ma queste misure non sono servite a niente visto che le cose sono peggiorate tra aprile e giugno, quando Netflix ha registrato la perdita di un altro milione di abbonati. Per questo alla fine il colosso ha voluto ricorrere a questo nuovo tipo di abbonamento.

Netflix, arriva il piano base con pubblicità: cosa comprende

Netflix ha quindi introdotto il nuovo tipo di abbonamento con pubblicità si aggiunge ai piani tradizionali Base, Standard e Premium ed è disponibile in 12 paesi (Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti). Rispetto ai piani originali viene introdotta una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora. Invece un determinato numero di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze.

Al momento del lancio, le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film. Inoltre chi attiverà questo abbonamento non potrà scaricare i titoli, perché questo comporterebbe la possibilità per chi guarda di saltare la pubblicità. Dopo il grande calo di utenti registrato in questo 2022, quindi, anche Netflix come i rivali del settore si è affidato ad un abbonamento più economico, che però potrà usufruire dei proventi delle pubblicità durante la visione di un contenuto.