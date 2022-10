Mara Venier sotto accusa: spoiler inaspettato, ha rivelato tutto!

Ancora una gaffe per Mara Venier. La nota ed amata conduttrice Rai ha svelato quello che doveva essere un progetto segreto per lei

Mara Venier può considerarsi in questo momento la regina di Rai Uno. Ovvero la conduttrice televisiva più longeva, amata e chiacchierata della rete ammiraglia, tanto da avere tra le mani un contenitore storico come Domenica In.

Ma la zia Mara negli ultimi tempi è divenuta anche la regina delle gaffe. Ovvero delle uscite fuori luogo, impreviste e spesso col tempismo non proprio azzeccato. La Venier è stata protagonista nelle scorse ore dell’ennesimo inciampo pubblico.

Mara Venier è sotto accusa per aver spoilerato sui social, a tutti i suoi fan e follower, un progetto che doveva rimanere inizialmente segreto. Ma la spontaneità della conduttrice veneta ha reso tutto subito noto alle cronache.

Mara Venier svela il suo ultimo progetto: sul set con il grande regista

La novità svelata da Mara Venier riguarda comunque qualcosa di molto bello che la trova tra i protagonisti. Infatti la donna ha pubblicato la rivelazione su Instagram riguardo ad un suo ritorno sul set.

La Venier è tra le partecipanti al nuovo spot di Poste Italiane. Una prova da attrice nella pubblicità del servizio postale nazionale, tra l’altro sotto la guida di un grandissimo regista come Ferzan Ozpetek.

Mara non si è trattenuta lo spoiler: “Possiamo dirlo? Regia di Ferzan Ozpetec, l’abbiamo detta non dovevamo dirlo! L’abbiamo detta”.

La conduttrice di Domenica In aveva già lanciato qualche indizio, vista la sua presenza in camerino, in sala trucco e sul set. Qualcuno aveva ipotizzato una particina per Mara Venier in un film o in una fiction televisiva Rai.

Invece la celebre presentatrice, ex compagna di Jerry Calà e Renzo Arbore, è stata scelta da Ferzan Ozpetek per la pubblicità legata a Poste Italiane. Un prodotto certamente di qualità che tra qualche settimana potremo ammirare sulle reti televisive nostrane.

“Grazie Ferzan, è stato un onore lavorare con te” – ha scritto Mara Venier ringraziando il regista de Le Fate Ignoranti per questa nuova esperienza lavorativa.