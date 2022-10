Lutto improvviso nel mondo dei motori: la sua scomparsa sconvolge Max Biaggi

Un lutto improvviso ha sconvolto il mondo dei motori. La scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella vita di Max Biaggi.

Lutto nel mondo dei motori, morto Giovanni Di Pillo: aveva 67 anni

In queste ore quindi il mondo del motociclismo è in lutto per la morte di Giovanni Di Pillo, telecronista toscano morto a 67 anni all’ospedale di Firenze dopo una lunga malattia. Tutti gli appassionati hanno ancora in mente le sue telecronache delle gare di Superbike, narrando le gesta di Giancarlo Falappa, Noriyuki Haga, Troy Corser, Troy Bayliss e Max Biaggi. Una carriera dedicata al Motorsport per Di Pillo, che negli anni Novanta ha segnato con la sua voce momenti indimenticabili in SBK.

Il primo a commentare la sua scomparsa ci ha pensato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati corse. Infatti, in diretta dall’Australia, Ciabatti ha affermato dinanzi ai microfoni di Sky Sport: “Siamo tristissimi, se ne va un amico. Siamo vicini alla moglie Cristina e alla famiglia” – ha poi concluso – “Sapevo che non stesse bene, ma questa notizia lascia senza parole. Con la sua voce ha esaltato la Superbike e la Ducati prima dell’ingresso in MotoGP. Fonte di aneddotti divertissimi, era un grande conoscitore di questo sport“.