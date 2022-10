“È stanca”, guerra tra Romina Power e Loredana Lecciso: rivelazione sconcertante

Sarebbe in corso una vera e propria guerra di nervi tra Romina Power e Loredana Lecciso: una rivelazione sconcertante avrebbe sorpreso tutti.

Non ci sarebbe pace tra Romina Power e Loredana Lecciso, con una vera e propria guerra di nervi che starebbe tenendo tese le due personalità televisive. Una rivelazione sconcertante mischia tutte le carte in tavola: cos’è successo.

In molti nell’ultima puntata di Domenica In si sono chiesti cosa sia successo dopo la diffida di Romina Power a Loredana Lecciso. Il gesto dell’ex moglie di Albano Carrisi avrebbe mandato su tutte le furie la soubrette pugliese. A rivelare il tutto ci avrebbe pensato proprio un amico della 50enne su Nuovo Tv. Infatti sul settimanale si legge: “Loredana si sente danneggiata. Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla“.

Il testimone esclusivo ha poi continuato: “Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Al Bano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca“. Stando a quanto spifferato dall’amico di Loredana Lecciso, la scorsa estate sarebbe stato organizzato a Cellino San Marco un pranzo con tutto il clan Carrisi. Il clima sembrava essere disteso ed invece poi alla fine Romina ha deciso di tornare all’attacco.

Stando all’amico della Lecciso, fino a quando si trattava di condividere ogni tanto gli spazi, Loredana ha fatto buon viso a cattivo gioco. Infatti Romina è stata per un lungo periodo ospite nelle tenute Carrisi in una casetta a sua disposizione. Ma con questa diffida va ad intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in tv. Quindi il danno no sarebbe solamente morale ma anche economico.

Nuovo scontro tra Romina Power e Loredana Lecciso: nervi tesi

Il vulcano Loredana Lecciso non sarebbe ancora esploso a causa dei due figli nati dalla relazione con Carrisi, Jasmine e Albano Junior. Per amore dei due, infatti, la Leccisostarebbe cercando di non perdere le staffe del tutto prima di passare al contrattacco. Ma è chiaro che Romina Power, scomodando i suoi avvocati, per mettere il bavaglio alla rivale in tv non ha di certo lanciato segnali distensivi. Tale diffida però non sarebbe stata gradita nemmeno da Mara Venier.

Negli ultimi anni l’ex moglie di Al Bano ha sempre inaugurato le varie stagioni di Domenica In, ad eccezione di quest’anno. Infatti quest anno Romina ha preferito fare un’ospitata ad una rivale della presentatrice veneziana, partecipando a Verissimo di Silvia Toffanin. In una precedente intervista per la stampa Loredana Lecciso ha assicurato che un giorno verrà fuori tutta la verità su questo presunto triangolo amoroso che la vede coinvolta con Albano e Romina Power. Adesso quindi in molti sono pronti a scoprire cosa ci sia dietro tutto questo astio.